Če spadate med tiste, ki kar ne najdejo časa, da bi se lotili generalnega pospravljanja, vam bodo nasveti, ki smo jih povzeli po Marie Kondo, avtorici knjižne uspešnice Umetnost pospravljanja, ki je izšla pri založbi Učila, v nadaljevanju prišli še kako prav.

Vzemite si veliko časa in stvari mecite proč

Avtorica v uvodu najprej opozori, da si moramo za pospravljanje vzeti čas in se ga lotili v enem kosu. »Začnite z metanjem proč. Nato na mah uredite svoj prostor, in sicer temeljito in v celoti,« pravi Marie Kondo. Marsikatera stranka, ki je obiskovala njene tečaje in sledila njeni metodi, je preko pospravljanje ugotovila, kaj si v življenju resnično želi in česa ne; ljudje so po tem, ko so temeljito pospravili svoje bivalne prostore, posledično tudi menjavali službe, zapuščali toksične odnose in celo shujšali.

»Ko uredite dom, uredite tudi svoje tekoče zadeve in preteklost. Zato lahko zelo jasno vidite, kaj v življenju potrebujete in česa ne, kaj bi morali narediti in česa ne. Uspeh pospravljanja pa je devetdesetodstotno odvisen od načina razmišljanja,« poudarja. Veliko ljudi namreč kaj hitro zapade v stare vzorce in začne kopičiti stvari ter ustvarjati nered, zato je pomembno, da se osvoji ne le metoda urejanja stvari v domu, temveč tudi način razmišljanja, s katerim se ustvari red in redoljubnost.

Ne po prostorih, čistite po sklopih

Vzemite si dan, dva ali celo ves konec tedna, pomembno je, da ste sistematični in najprej odgovorite na dve vprašanji: kaj boste zavrgli in kam boste pospravili, kar boste obdržali. Sicer »mit shranjevanja« vzbuja lažen vtis, da je težava s kopičenjem rešena. Ne, poudarja strokovnjakinja za pospravljanje, biti moramo iskreni do sebe in se vprašati, kaj resnično potrebujemo, in začeti z metanjem stvari proč. Namesto da pospravite enega od prostorov, kar ni najboljša taktika, si za prvi cilj postavite sklope, začnite na primer z oblačili, naslednji dan uredite knjige, tretji dan uradne dokumente in račune ter tako dalje … Ne začnite pa sortirati stvari, dokler ne zmečete proč vseh stvari, ki jih ne potrebujte več.

Preden začnete, imejte v mislih cilj, kako želite živeti

Preden začnete pospravljati, se vprašajte, kako želite živeti in kaj vas osrečuje. Vizualizacija, kako (urejeno in ne stresno) boste živeli, ko bo vaš dom pospravljen in urejen, naj bo vaše vodilo od samega začetka. V pomoč pri metanju stvari proč pa naj bo odgovor na vprašanje, ali predmet, ki ga držite v rokah, pri vas vzbuja veselje ali slabe spomine ali celo ničesar. Tako boste vedeli, česa se morate znebiti.

»Obdržite le stvari, ki nagovarjajo vaše srce in ne srce vaše matere ali drugega družinskega člana. Nato naredite rez in dajte v smeti vse drugo. Tako boste lahko na novo zaživeli in izbrali nov življenjski slog,« pravi Marie Kondo in opozarja, da česar sami ne potrebujete, ne potrebujejo niti drugi družinski člani, ki so po navadi le moteči pri pospravljanju. Če pa želite v pospravljanje vključiti še druge družinske člane, na primer otroke, jih podučite o sistemu metanja stvari proč in čiščenja ter sortiranja.

Največja »nevarnost« so spominki

Oblačil in napol prazne embalaže se dokaj hitro znebimo, a večji problem nastane, kar opozarja tudi avtorica, ko pridemo do spominkov, otroških risbic in fotografij. Tukaj je Marie Kondo jasna:

»Spominki nas spominjajo na obdobje, ko so nam ti predmeti prinašali veselje. Misel, da bi jih zavrgli, nas navdaja s strahom, da bi skupaj z njimi izgubili tudi te dragocene spomine. A ni vam treba skrbeti. Resnično dragoceni spomini ne bodo izginili, tudi če boste zavrgli predmete, povezane z njimi. Živimo v sedanjosti. Naj je bilo v preteklosti še tako lepo, ne moremo živeti v njej. Pomembna sta veselje in vznemirjenje, ki ju občutimo tukaj in zdaj.« In zavedati se je treba tudi, da namen življenja ni pospravljanje, ampak udobje in uživanje, zato se je temeljitega pospravljanja treba lotiti čim prej in z njim opraviti čim hitreje.