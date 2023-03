Filipič je v drugi seriji skočila 13,96 metra in z izidom sezone zasedla šesto mesto, Eva Pepelnak (Kladivar), druga Slovenka v tej disciplini, je končala na 15. mestu (13,32 m).

»Želim si zlato medaljo, glede na sezono in današnje kvalifikacije je to tudi pričakovano,« je bila kratka Tina Šutej. V Istanbul je prispela v začetku tedna in danes vstala sredi noči, ker so bile kvalifikacije ob 9.15 po lokalnem času, ob 7.15 po slovenskem.

»Ob pol štirih sem vstala, brez budilke, s se nisem doma pred EP pripravljala za zgodnje vstajanje. Tudi sicer se zbudim brez budilke pred vsako tekmo. Ni me motila zgodnja ura, takoj sem bila dobre volje in sem se tako razpoložena odpravila na tekmo. Vedela sem, da ne bom imela nobenih težav. Ogrevanje je bilo dobro, eno mojih boljših doslej. Vse je šlo rutinsko. V preteklosti sem podirala letvico in sem imela veliko skokov v kvalifikacijah. Danes se mi ni bilo treba 'pretegniti' niti v ogrevanju, v kvalifikacijah pa sem imela le dva skoka. Super, vse je bilo tako, kot sem si prej tudi zamislila.«

Izpustila je začetni kvalifikacijski višini na 4,10 in 4,30 m. Letvico na 4,45 m je krepko preskočila, podobno je bila kot edina med vsemi zanesljiva že na ogrevanju. Na 4,55 m je ostalo trinajst atletinj, ki so se potegovale za mesta v finalu. Šutej je bila tudi na tej višini več kot prepričljiva in je prevzela vodstvo skupaj s Finko Wilmo Murto, evropsko prvakinjo lani v Nemčiji.

V prvih poskusih sta 4,55 m zmogli le še Grkinja Aikaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, ter nekdanja mladinska svetovna podprvakinja, Švedinja Michaela Meijer, dvakrat peta na EP na prostem (2016) in v dvorani (2017). Zaradi poprav na prejšnjih višinah sta bili tretja (Stefanidi) in četrta.

V tretjem poskusu je bila uspešna le še branilka naslova Angelika Moser iz Švice. To je bila tudi zadnja višina kvalifikacij. Med osmerico finalistk se je zaradi dobrih skokov na prejšnjih višinah uvrstila tudi mladinska svetovna prvakinja leta 2018, Čehinja Amalie Švabikova, lastnica tretjega izida Evropejk v sezoni.

Kvalifikacije so bile zelo dolge, več kot dve uri in pol je bilo treba ostati zbran in ogret. »Na ogrevanju sem imela malo časa, 19 tekmovalk je bilo in vse je bilo treba narediti v eni uri, zelo na hitro. Vedela sem, da se bo tekmovanje začelo na nizkih višinah. Ostati pa moraš ogret, obenem pa ne imeti preveč razteznih vaj ali tekov, ker izgubljaš energijo. Pred skokom je treba narediti le malo 'aktivacije',« je dodala Šutej.

Med kvalifikacijami ni skoraj nič spremljala ostalih tekmovalk. »Osredotočena sem bila nase, v mislih ponovila to, kar sem morala narediti v teku, in potek posameznih faz skoka. Neja Filipič me je pozdravila, ko je prišla na sosednje tekmovališče, sem odzdravila, a nisem mogla veliko komunicirati, mislila sem potem le na svoj nastop,« je dodala Šutej.

Filipič je začela kvalifikacije prva med vsemi 18 tekmovalkami in prvič prestopila, Pepelnak pa je skočila 13,32 m. Slednja je bila v drugi seriji le malo slabša s 13,28 m, Filipič pa je napredovala proti vrhu s skoraj 14 m (13,96 m). V zadnji, tretji seriji, je skočila 13,18 m, Pepelnak pa je s prestopom končala EP.

»Dosegla sem najboljši izid sezone v drugi seriji, imela sem tudi veljaven skok, tokrat nisem naredila treh prestopov kot na EP lani v Nemčiji. Se bom skušala spočiti za jutri, ko upam na še boljši izid. Vedno imam v glavi magičnih 14 m, očitno tudi v nogah. Z dekleti smo zelo skupaj, to sem tudi pričakovala glede na sezono. Boj za odličja je odprt in bo zanimiva tekma v soboto,« je napovedala Filipič. Do tretjega mesta so jo tokrat ločili štirje centimetri.

Debitantski nastop na veliki tekmi je opravila Eva Pepelnak. »Izjemni občutki so to, tekmovanje je povsem drugačno kot v mlajših kategorijah, povsem druga raven je. Nisem opravila nastopa povsem po željah. Rada bi natančneje prišla na odrivno desko in izboljšala tudi same skoke. Malo mi še manjka, imam dobro popotnico za naprej, sem zadovoljna,« pa je povedala Pepelnak.