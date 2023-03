Da je stanje v Bahmutu vse bolj nevzrdžno za ukrajinske branilce, so v minulih dneh večkrat priznali tudi v Kijevu.

Prigožin je v posnetku z vrha ene od streh komentiral stanje ukrajinskih sil v mestu, rekoč, da se je skupina Wagner prej borila proti »profesionalni vojski, zdaj pa postopoma vidimo vse več starih ljudi in otrok.« »Borijo se, a njihova pričakovana življenjska doba je zdaj zelo kratka, dan ali dva ... dajte jim priložnost, da zapustijo mesto,« je še povedal Prigožin.

V Bahmutu, kjer je nekoč živelo 70.000 prebivalcev, je trenutno 4500 ljudi, je v četrtek ocenil župan mesta Oleksij Reva. »Boleče je videti, kaj sovražnikovi izstrelki delajo z našim mestom in v kaj spreminjajo našo skupnost. Do danes so Rusi uničili več kot 4400 stanovanjskih stavb,« je opozoril.

Ob tem je poudaril, da je prebivalcem mesta za zdaj zagotovljen dostop do hrane, vode in higienskih izdelkov, vendar so razmere v mestu v regiji Doneck kritične.

Strokovnjaki so različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta v zadnjem času postal ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini. Zavzetje mesta bi sicer Moskvi omogočilo nadaljnjo napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk.