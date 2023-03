Srbska policija je na jugu države prijela 44-letnega moškega iz Brusa, ki naj bi svojo mladoletno hčer za tri tisoč evrov prodal 47 let staremu znancu. Aretirali so tudi njega, obema pa grozi ovadba zaradi suma trgovine z ljudmi, za kar jima grozi od pet do 12 let zapora. Oba sta v priporu, v preteklosti pa sta oba že imela opravka s policijo. Deklico, ki so jo predali centru za socialno delo, so našli v hiši »kupca« v okolici Bojnika, več kot sto kilometrov oddaljenega od njenega doma.

Po neuradnih informacijah srbskih medijev je šlo za dogovorjeno poroko. »Dekličin oče je problematičen in nasilen alkoholik. Prisilil jo je, da se poroči z njegovim znancem. Tega je obvestil, da ga bo to stalo tri tisoč evrov, on mu je izročil denar, nesrečnico pa odpeljal s seboj,« je neimenovani vir povedal za srbski tabloid Informer.

Policija je hitro prišla stvari do dna, ena patrulja je šla do očeta, druga do kupca, kjer so našli dekle. »Bil je zelo važen. Obnašal se je, kot da ni storil nič narobe. Vpil je, da je pošteno plačal zanjo in da je povsem normalno, da se punce poročajo tako mlade. Oče ni bil nič kaj boljši, policistom je rekel, da lahko s svojo hčerjo počne, kar hoče,« srbski mediji navajajo neimenovan vir. Zasegli so mu okoli tisoč evrov, ki so jih našli pri njem.