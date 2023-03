Ekonomski podatki, objavljeni v zadnjih tednih, kažejo, da boj z inflacijo še ni dobljen. Že prejšnji petek je bil objavljen deflator oziroma indeks cen PCE, ki je kazalnik povprečnega povečanja cen za vso domačo osebno porabo na ravni ZDA. Pozorno ga spremlja ameriška centralna banka Fed, saj ga uporablja za merjenje inflacije. Deflator je januarja znašal +0,6 odstotka na mesečni ravni in +5,4 odstotka na letni ravni. Oboje je nad pričakovanji in višje kot mesec prej. Nad pričakovanji je bila tudi objavljena osebna potrošnja, ki je januarja porasla za 1,8 odstotka. Zadnji podatki o rasti cen torej ne gredo v želeno smer. Tudi v sredo objavljena cenovna komponenta proizvodnega indeksa ISM je pokazala na višjo rast cen. Vlagatelji po objavljenih ekonomskih podatkih pričakujejo nadaljevanje dvigovanja obrestne mere. To se kaže tudi v donosnosti obveznic.

Donosnost 10-letne ameriške državne obveznice je v tem tednu ponovno presegla mejo štirih odstotkov, donosnost 2-letne pa se bliža meji petih odstotkov in je trenutno najvišja v zadnjih 15 letih. Naslednja odločitev Feda o obrestnih merah bo 22. marca, pričakuje pa se dvig obrestne mere za 0,25 odstotne točke, in sicer na pet odstotkov. Po zadnjih objavljenih podatkih to verjetno ne bo zadnji dvig. Ključna obrestna mera v višini med pet in šest odstotki, ki bo na tej ravni dlje časa, bo v prihodnjih mesecih oziroma četrtletjih povečala možnost nezaželenih negativnih posledic za gospodarstvo in tudi recesije. Ukrepi monetarne politike namreč začnejo na gospodarstvo učinkovati z zamikom 12 do 18 mesecev. Na to že dlje časa opozarja tudi inverzna krivulja donosnosti, po kateri so donosi kratkoročnih obveznic višji od donosov dolgoročnih.