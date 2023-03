Vinjen voznik večkrat zapeljal s ceste in kljub trčenju nadaljeval vožnjo

Vinjen voznik je v četrtek zvečer na cesti med Mengšem in Kamnikom večkrat zapeljal s ceste in ob tem med drugim trčil tudi v obcestni objekt. Kljub poškodovanemu vozilu je odpeljal proti Kamniku, policisti pa so ga izsledili in mu odredili test alkoholiziranosti, ki je pokazal vrednost 0,98 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.