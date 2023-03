Kaj ti bo avto, če imaš kolo?

»Sumljivi neznanec« je v nedeljo zgodaj zjutraj v Novem mestu kradel drva in jih nalagal v avto. Policisti so se odzvali na klic in avto kmalu izsledili, moški pa je peš pobegnil, a so ga uspeli uloviti. Ugotovili so, da je 37-letnik poleg drv ukradel še avto, saj jih očitno ni imel kam za nalagati in odpeljati domov. Najverjetneje mu je zadišalo tudi kolo, ki so ga prav tako našli v bližini. Avto in les so lastniku že vrnili, kolo zaenkrat ostaja pri njih.

Preglasna molitev

Medtem ko policisti pri nas zaradi kršenja javnega reda in miru povečini kaznujejo neotesane pijance, ki na drugo stran zakona s spodbujanjem k nasilju vabijo vse v bližini, je stanje na Hrvaškem malce drugačno. Gre sicer za lanski primer, ki je te dni epilog dobil na sodišču. V postnem času pred veliko nočjo je pred zagrebško kliniko ob pol štirih zjutraj 72-letni upokojenec kričal na ves glas in tako motil vse, ki se ponoči trudijo počivati. »Bog, pomagaj mi! Pomagaj pa tudi policistom,« se je zazrl v temno nebo in rotil odrešenika. »Sem sem prišel glasno molit. Da me vsi slišijo, tudi Bog,« je bil jasen in se vznemiril v bližini policistov. Nahrulil jih je, kaj počenjajo tam in kdo jih je poklical. Moški je skušal pred stavbo posameznice odvrniti od splava in to v družbi mladih katolikov, ki pa so to počeli v tišini. »Veste, k Bogu nisem molil zaradi neke lastne pridobitve, temveč iz nuje, da dobro premaga zlo,« je kasneje pojasnil policistom. Kričal pa očitno zato, da glas doseže višave. Upokojenec se ni odzival na vabila sodišča, zato ga je sodnica v odsotnosti spoznala za krivega, mu naložila 20 evrov kazni in dodatnih 15 za poravnavo stroškov.

Tudi besede bolijo

Konkretno višjo kazen pa bo morala zaradi žaljenja bivšega moža poravnati Hrvatica Sanja. Nad njim je izvajala psihično nasilje in to v prisotnosti njunega šestletnega sina. Maja lani je sredi belega dne pred hišo kričala na bivšega moža in ga žalila. »Lopov! Smet! Svinja debela! Razbila te bom,« je nenadzorovano letelo iz njenih ust, pristalo pa tudi v ušesih njunega otročiča. 39-letnica je policiji sicer zaupala, da je bil tisti dan do nje grd tudi bivši mož. Zmerjal naj bi jo z »zaostalo« neumnico, kar je zanikal tako on kot njegova nova partnerka. Prav ta je zabila žebelj v krsto obtožene, saj je na sodišču potrdila zgodbo svojega fanta, Sanjino pa označila za laž. Sodnica ji je verjela in 39-letnico spoznala za krivo družinskega nasilja. Plačati bo morala 929 evrov kazni.

Jezik kot dokaz

Nočni sprehod 57-letnice s psom sredi Avignona se je sredi februarja skoraj končal tragično. Okoli četrte ure zjutraj se ji je približal mlajši neznanec, jo skušal na silo objeti in jo poljubiti, obenem pa ji z roko še zdrsnil v hlače. Začel se je boj. Gospa napadalcu ni ostala dolžna, ob poskusu poljuba mu je odgriznila del jezika, nato pa se odpravila domov. Poklicala je sina, skupaj pa sta se odpravila na policijo. Kot dokaz sta zraven odnesla tudi košček jezika. Policija je napadalca kmalu našla, usta je imel polna krvi. Okoli 30 let star Tunizijec, ki je v Franciji nezakonito, je povedal čisto drugačno zgodbo – ženska naj bi podlegla njegovemu šarmu in zapeljivosti ter ga naskočila. Po sojenju mu grozi izgon iz države.

Mumija na izletu

Na neobičajnega slepega potnika so naleteli perujski policisti, ko so v izotermični torbi 26-letnika našli mumijo, staro med 600 in 800 let. Juanita, po naše Jana, je bila njegovo »duhovno dekle«. Karkoli že to pač pomeni. Policistom je povedal, da z njo spi in tudi sicer dobro skrbi zanjo.Večino dneva naj bi preživela v škatli poleg televizije, golobčka pa sta se spoznala prek očeta, ko jo je ta pred davnimi leti prinesel domov. Mladenič je za sveto obljubil, da mumije ni imel namena prodati, temveč jo je le želel predstaviti prijateljem. Policija ga je pridržala zaradi suma kaznivih dejanj zoper lokalno kulturno dediščino, analiza pa je naknadno razkrila, da je Jana pravzaprav Jan, ki je v času smrti štel kakšnih 45 let.