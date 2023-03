Kopitar prišel do 25. gola v sezoni

Los Angeles Kings nadaljujejo z odličnimi predstavi v severnoameriški hokejski ligi. Kralji so davi v domači dvorani v mestu angelov premagali goste iz Kanade Montreal Canadiens s 3:2. Znova se je izkazal slovenski as. Kapetan kraljev Anže Kopitar je zadel v 49. minuti za vmesni izid 3:1. To je bil že 25. gol v tej sezoni lige NHL za Hrušičana.