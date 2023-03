Dončić je pri Dallasu, pri katerem sta le še Reggie Bullock (15) in Chris Wood (10) dosegla dvomestno število točk, igral 40 minut in v tem času iz igre metal 13-22, za tri točke 7-13, proste mete pa 9-11. Ob tem je imel še 12 podaj, štiri skoke, ukradeno žogo in pet izgubljenih.

Njegov glavni partner v napadu Irving, ki je igral po štirih porazih na petih tekmah ob Dončiću, je dejal, da »se je preprosto moral priključiti zabavi«. V dveh minutah več na parketu je metal 15-22, za tri pa 6-8.

Dončić in Irving sta postala prva Dallasova soigralca z najmanj 40 točkami na isti tekmi in šele peti par v NBA s takšnim dosežkom v rednem delu igre v zadnjih 30 letih.

»Luka je bil pripravljen na zabavo. Jaz pa tudi. To je ena tistih tekem, na katerih smo pokazali izjemno predstavo. Hvaležen sem, da se je delo izplačalo, saj bi se tekma lahko nagnila na katerokoli stran,« je dejal Irving.

Dallas, s 33 zmagami in 31 porazi šesti v zahodni konferenci, je ob koncu tretje četrtine vodil že z 91:71, a so se gosti na začetku zadnjega dela igre približali na zgolj štiri točke. Tudi po zaslugi uspešnega meta za tri točke, zadeli so zanje rekordnih v sezoni 25 iz 48 poskusov, pa so domači vpisali novo zmago.

»Če bi moral plačati, da bi gledal nekoga igrati, potem bi bil to on (Kyrie Irving; op. STA). Ker nekaj njegovih potez je res neverjetnih,« je dejal Dončić.

Ta bo spet na delu v nedeljo ob 19. uri po slovenskem času, ko bo gostil Phoenix Suns. Takrat se bosta prvič po selitvi iz Brooklyna srečala Irving in novo »sonce« Kevin Durant.

Pri gostih, ki imajo 40 zmag in 22 porazov, so izstopali Joel Embiid s 35 točkami, Tyrese Maxey z 29 in James Harden s 27 točkami in 13 podajami. »Mislim, dva sta nam dala skoraj 100 točk. Težko je bilo že proti enemu čarovniku z žogo, zdaj imajo dva, tako da so zahteven tekmec,« je dejal igralec gostov Tobias Harris.

Branilci naslova, Golden State Warriors, so peti na zahodu in so tokrat s 115:91 odpravili sedmouvrščene Los Angeles Clippers. Jordan Poole je bil s 34 točkami najboljši strelec bojevnikov. Washington Wizards so na krilih 30 točk Kyla Kuzme s 119:108 premagali Toronto Raptors, San Antonio Spurs pa s 110:99 Indiana Pacers.