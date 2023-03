Po torkovem silovitem čelnem trčenju tovornega in potniškega vlaka s 342 potniki je konservativna vlada v Grčiji včeraj posredno priznala odgovornost politike za tragedijo, v kateri je umrlo najmanj 57 potnikov, večinoma študentov. Njen govornik Janis Ojkonomu je dejal: »Dejstvo, da smo pozni z modernizacijo železnic, ima svoj vzrok v kroničnem bolehanju grškega javnega sektorja, v desetletjih njegovega zanemarjanja.« Več predstavnikov vlade je dejalo, da po začetku finančne in gospodarske krize leta 2010 in drastičnem državnem zategovanju pasu na zahtevo tujih upnikov in Evropske unije tudi za železnice ni bilo denarja.

Dvanajst minut drvela po istem tiru

Grki so jezni tudi na svojega premierja Kiriakosa Micotakisa, ker je v sredo v televizijskem nagovoru ob razglasitvi tridnevnega žalovanja izjavil, da je šlo za »tragično človeško napako«. V dobršnem delu javnosti namreč vlada prepričanje, da je bila železniška nesreča v bližini mesta Larisa, glavnega mesta Tesalije, predvsem posledica tega, da grške vlade vrsto let niso poskrbele za ustrezno vzdrževanje in za izboljšanje zastarelih železniških prog, niti za upoštevanje osnovnih varnostnih standardov.

Neposredno naj bi bil za nesrečo kriv 59-letni postajenačelnik iz Larise, ker je vlaka, ki sta vozila nasproti in se bližala, usmeril na isti tir. A to ni dovolj za pojasnilo, kako sta lahko vozila drug proti drugemu po istem tiru 12 minut, kot je poročala grška televizija, ne da bi to kdo opazil. Očitno ni bilo nobenih dodatnih varoval v sistemu. Že v sredo je minister za infrastrukturo in promet Kostas Karamanlis odstopil in prevzel odgovornost, ker so oblasti vrsto let prelagale prenovo in modernizacijo dotrajanega železniškega sistema.

Opozorila so se vrstila

Na progi, kjer se je zgodila nesreča in ki povezuje Atene in Solun, največji grški mesti, se že vrsto let dogajajo manjše nesreče. »Sistem varnosti in signalizacije na tej progi ne deluje,« je na grški televiziji dejal predsednik sindikatov strojevodij Kostas Genidunias in dodal: »Nič ne deluje, niti semaforji ne. Če bi delali, bi strojevodje videli rdečo luč in bi pravočasno ustavili vlak.« Tudi evropski varnostni sistem za nadzor železnic, ki v primeru nevarnosti ustavi vlak, ne deluje. Leta 2020 so odpravili poseben center za varno vožnjo vlakov, ki je bedel nad tem, da se ne bi zgodila človeška napaka. Genidunias in njegov sindikat sta ob manjših nesrečah že dolgo opozarjala, da lahko pride do česa hujšega. Še v začetku februarja je Genidunias poslal pismo ministru Karamanlisu, v katerem je zapisal: »Dokler ne boste poskrbeli za varno vožnjo vlakov, se bodo nesreče nadaljevale.«

Šolanje končal januarja

Vzroke nesreče in razmere na železnicah bo preiskala neodvisna komisija strokovnjakov, ki jo bo imenoval novi minister za infrastrukturo in promet. Aretirani postajenačelnik iz Larise je šolanje za delo na železnici sicer končal januarja in je bil verjetno premalo izkušen za tako prometno železniško postajo, kot je ta v Larisi. Sprva je nesrečo pripisal tehnični napaki, včeraj pa po odvetniku priznal soodgovornost. Obtožen je povzročitve smrti iz malomarnosti. Tudi zaradi izjave Micotakisa, ki je vso krivdo zvalil nanj, so v sredo zvečer v Atenah pred sedežem grških železnic izbruhnili neredi, v katerih so protestniki zažigali avtomobile in lokale ter metali kamenje v policijo, ki je uporabila solzivec. Včeraj pa so po vsej Grčiji stavkali železničarji, tudi zato, ker nobena od dosedanjih vlad ni upoštevala njihovih zahtev po več zaposlenih na železnici, po boljšem šolanju zaposlenih in po modernem varnostnem sistemu.

