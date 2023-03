Ljubo Jasnič odstopil z mesta predsednika Desusa

Zaradi zdravstvenih in osebnih razlogov sta na današnji seji sveta stranke DeSUS odstopila predsednik stranke Ljubo Jasnič in generalni sekretar stranke Bojan Potočnik. Vodenje Desusa je začasno prevzel Anton Rifelj, poročata portal N1 in časnik Delo.