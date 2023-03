Zoran Zupančič, glavni trener slovenskih skakalk: Ob težkih trenutkih pridejo tudi solze

Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih je na svetovnem prvenstvu v Planici iztržila manj od pričakovanj. Glavni trener Zoran Zupančič je kljub težavam s poškodbami in boleznimi napovedal napad na kolajno na vsaki izmed štirih tekem. Izkupiček je bron Nike Križnar in Eme Klinec na tekmi mešanih ekip, četrto mesto na ekipni tekmi, na srednji skakalnici je bila najboljša Slovenka Križnarjeva z enajstim mestom in na veliki Ema Klinec s sedmim mestom. Poznala se je odsotnost poškodovane olimpijske prvakinje Urše Bogataj, Križnarjeva je tik pred prvenstvom zbolela, Klinčeva je imela težave s kolenom, ki ga ni mogla povsem stegniti ali pokrčiti. Z Zoranom Zupančičem smo se pogovarjali po podelitvi kolajn v sredo zvečer, ko je bil še vedno izjemno razočaran zaradi dogodkov na tekmi posameznic na veliki skakalnici.