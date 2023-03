Knjiga ni samo vsebina, je tudi predmet. Ki vam zaseda prostor na polici in lovi prah, vem. Minimalizem je res bolj naklonjen elektronskim napravam, res so bolj vsestranske, namesto knjižne police imate torbico. A knjiga ni le vsebina, ampak tudi vse drugo. Podobno je morda s fotografijami. Kdaj ste nazadnje dali izdelati fotografijo na papir in jo prilepili v album? Sem dinozaver? Ampak kako z veseljem listamo po starih albumih, kajne? Koliko časa bodo zdržale fotografije v digitalni obliki? Najbrž si arheologi čez kakih tri tisoč let ne bodo méli rok, ko bodo kopali po arheoloških plasteh ostankov naše civilizacije, kajti ne predstavljam si, da bi naša elektronika zdržala toliko časa nekje pokopana, morda večkrat premočena ali pregreta od naravnih pojavov. In tudi če bi kaj ostalo, kdo pa bi lahko kaj prebral z današnjih nosilcev, kot so računalniški diski, morda še ključki ali kaj drugega?

Kaj naj bi bil povzetek vsega zapisanega? Da naj vendar vsaj zaradi arheologov še vedno beremo knjige, razvijamo fotografije in jih lepimo v albume, ali pa naredimo kaj drugega iz neke snovi, ki ostane, ne pa samo elektromagnetnih zapisov? Seveda ne. To je samo zapis človeka, ki se mu počasi izteka rok trajanja in ki je ugotovil, da ta občutek, da nekje morda malo zaostaja za uporabo trenutne tehnologije in občutja tega sveta, čaka vsakogar, ki bo prišel v moja leta. Zdaj razumem, zakaj je očetov stric nekoč rekel, da so bili včasih boljši časi, pa se je meni zdelo to povsem nerazumljivo, kajti takrat je bil on mlad. Dolgo je trajalo.