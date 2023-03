Vlada je v okviru svoje strategije boja proti prevaram poleg denarja zaprosila tudi za več časa za pregon tovrstnega kriminala, potrditev novih načinov za preprečevanje kraje identitete in pomoč ljudem, ki so jim spletni tatovi ukradli identiteto.

Koordinator programov pomoči v Beli hiši Gene Sperling je v pogovoru z novinarji izrazil upanje, da bo kongres porabo sredstev razumel kot naložbo.

»Jasno je in dokazi so trdni, da se bo pametno porabljen dolar davkoplačevalcem vrnil,« je dejal Sperling. Tajna služba ZDA je lani denimo dobila nazaj 286 milijonov dolarjev, ki so jih ukradli goljufi z lažnimi prijavami.

Ob izbruhu pandemije in gospodarskega kolapsa marca 2020 je ameriški kongres začel sprejemati programe za pomoč ekonomiji in posameznikom. Večino denarja so potrdili v času vlade Donalda Trumpa, del pa tudi po nastopu predsednika Bidna. Vsega skupaj je iz proračuna šlo 6000 milijard dolarjev.

Programe pomoči so sprejemali vsi, republikanci pa danes za visoko inflacijo krivijo le tisti del, ki je bil sprejet v Bidnovem času.

Denar je bil namenjen spodbujanju programov zavarovanja za primer brezposelnosti, pomoč ljudem in za ohranjanje podjetij.

»Na splošno so ti programi naredili ogromno dobrega,« je dejal Sperling in dodal, da so bili primeri, ko so varovalke popustile, kar je privedlo do množičnih prevar.

Kongresni je ugotovil, da podjetja za finančno tehnologijo niso ustrezno preverjala prosilcev za velikanski program za zaščito plač. To je bil denar, ki je bil namenjen podjetjem za preživetje in ohranitev delovnih mest.

Ministrstvo za delo je ocenilo, da je bilo samo zaradi nepravilnih izplačil zavarovanja za primer brezposelnosti za 164 milijard dolarjev škode. Številne goljufije so temeljile na lažnih ali ukradenih osebnih podatkih.

Ameriški organi pregona so med preiskavami prevar ujeli tudi nekdanjega olimpijca v umetnostnem drsanju Luko Klasinca, ki so ga junija 2021 aretirali v New Yorku. Januarja letos je priznal krivdo za prevaro, vredno 1,5 milijona dolarjev, kazen pa mu bodo izrekli maja letos.

Bidnovi načrti so namenjeni pregonu in preprečevanju. Za pregon zahteva 600 milijonov dolarjev, vključno s sredstvi za ustanovitev vsaj deset novih posebnih enot ministrstva za pravosodje za pregon kriminalnih združb in drugih goljufov. Za zdaj imajo tri take posebne enote.

Strategija prav tako poziva k podaljšanju zastaralnega roka za takšna kazniva dejanja s sedanjih pet na deset let, s čimer bi imeli več časa za preiskavo in pregon primerov.