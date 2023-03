Tri zmage in enajst porazov – to je izkupiček Celjanov na 14 tekmah skupinskega dela med letošnjo evropsko elito. Šest točk je zadostovalo le za sedmo (predzadnje) mesto, za šesto, ki je še kot zadnje prinašalo osmino finala in ga je na koncu osvojil madžarski Pick Szeged, pa bi potrebovali najmanj 11 točk. A razplet v verjetno najmočnejši skupini v zgodovini lige prvakov je bil takšen, kot ga je napovedovala večina strokovnjakov že pred začetkom sezone: da sta Celje in norveški Elverum (3 točke) v konkurenci z Barcelono, Kielcami, Nantesom, Kielom, Aalborgom in Pickom bolj ali manj avtsajderja in da lahko le redko pripravita kakšno presenečenje. Tudi po številu doseženih in prejetih golov sta slovenski in norveški prvak najslabša v skupini: Slovenci so dosegli 412 golov (Norvežani 398), prejeli pa so jih 474 (Elverum 481).

Težko delo za Toskića

»Že pred začetkom sezone sem dejal, da je za mojo mlado in dokaj neizkušeno ekipo igranje v ligi prvakov predvsem nagrada za vloženo delo in odličen poligon za nabiranje mednarodnih izkušenj. Večina je menila, da po kakovosti ne spadamo med evropsko elito, a smo dokazali nasprotno. Naša glavna tekmovalna cilja sta osvojitev obeh domačih naslovov, državnega in pokalnega prvaka Slovenije,« je znova pojasnil celjski trener Alem Toskić. Najmlajši ekipi med vsemi 16 klubi v letošnji ligi prvakov je uspelo – poleg zmage proti Elverumu – premagati tudi dva favorita (Kiel, Nantes), nekajkrat pa je bila zelo blizu skalpa ali vsaj točke proti rokometnim gigantom. »Fantom nimam česa očitati. V Evropi so se predstavili v najlepši luči. Ostaja malce grenkega priokusa, saj bi lahko imeli še kakšno točko več in bili še bolj v igri za osmino finala. A po drugi strani smo bili le redko nadigrani od na papirju velikih favoritov. Prepričan sem, da smo povsem upravičili posebno povabilo (wild card) evropske zveze za igranje v najelitnejšem tekmovanju,« dodaja Toskić, njegove besede pa potrjuje – kljub porazu proti Aalborgu in predčasnemu slovesu od Evrope – aplavz domači ekipi s tribun Zlatoroga, v katerem se je žal zbralo le okoli 1500 gledalcev.

Nekdanjega igralca celjskega kluba med letoma 2007 in 2013 (od 2016 do 2018 je bil tudi član Gorenja), ki je postal trener v mestu ob Savinji pred dvema sezonama, znova čaka najtežje delo – bolj ali manj na novo zgraditi ekipo in biti konkurenčen doma in v Evropi. Ko je prišel iz Madžarske, kjer je bil trener prvoligaša Csurga, je bila njegova želja zadržati vsaj okostje ekipe, jo skupaj obdržati tri sezone in potem z nekaterimi okrepitvami naskakovati nastop na sklepnem turnirju najboljše evropske četverice v Kölnu. A že drugič v dveh sezonah se bo moral soočiti z zdaj že pregovorno tradicijo celjskega kluba – številnimi odhodi najboljših igralcev in iskanjem zamenjav. Za mlade in neizkušene igralce je Celje pač vrhunska odskočna deska za skok v večje in bogatejše evropske klube, zato je kadrovanje iz sezone v sezono enako in še najbolj podobno avtobusni postaji s številnimi odhodi in prihodi ljudi.

Za Vlaha 100.000 evrov

Aleks Vlah, kapetan in prvi strelec lige prvakov (dosegel je 88 golov, to številko pa ima tudi na svojem dresu), je že podpisal triletno pogodbo z Aalborgom, Danci pa naj bi zanj plačali 100.000 evrov odškodnine. »Lahko smo ponosni na to, kako smo oddelali evropsko sezono. Uspešno smo se borili proti vsem ekipam, ki so vsaj na papirju boljše od nas. Pred celjsko ekipo in njenimi igralci je lepa prihodnost,« meni 25-letni Aleks Vlah, a za mnoge nosilce celjske igre je bil dvoboj z Aalborgom tudi zadnji evropski v rumeno-modrem dresu. Robustni krožni napadalec Matic Suholežnik se je za dve sezoni sodelovanja že dogovoril z Zagrebom (menda je dobil ponudbo, ki je mogel zavrniti), kjer bo igral z rojakoma Aleksom Kavčičem in Aljažem Panjtarjem.

Še dva igralca iz sedanje celjske garniture, ki jima po tej sezoni poteče pogodba, si želita odhoda v tujino: Gal Marguč (neuradno ima ponudbo hrvaškega kluba Nexe Našice, katerega trener je Branko Tamše, nekdanji strateg Celja) in Tilen Strmljan, za katerega se je menda resno ogrel nemški Hannover. Hrvat Ante Ivanković je že med sezono dobil mamljivo ponudbo nemškega kluba Rhein Neckar Löwen, a so jo Celjani takrat zavrnili, vratarja Gala Gaberška si želi vsaj pol Evrope, prav tako še nekatere njegove soigralce ... Na seznamu okrepitev je zaenkrat uraden le prihod vratarja Roka Zaponška, na vhodnih vratih Celja je tudi novopečeni reprezentant Uroš Miličević iz Ribnice, pivovarje pa naj bi neuradno okrepil še 26-letni slovenski reprezentant Grega Krečič, ki blesti v dresu nekdanjega Toskićevega kluba Csurga, kamor se je preselil pred tremi leti.