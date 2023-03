Janša ves čas gradi na razdvajanju, na iskanju različnih sovražnikov, da bi lažje vladal: partizani-domobranci; pravi-nepravi begunci, politiki, poslanci, novinarji, sodniki in drugi izobraženci; moški-ženske; prave-neprave družine; rimokatoliki-ateisti … (Mimogrede: zaradi upada vernikov RKC načrtuje, če poenostavim, novo pokristjanjevanje. Ne z »ognjem in mečem«, ampak z »novimi tehnikami« manipulacije.) Da doseže svoje, izrablja pri ljudeh čustva, prežeta z različni (sedanjimi in preteklimi) bolečinami, da se potem zaiskri med skupinami. Ali (in) izrablja stiske, ki jih uperi proti nasprotnikom, čeprav je glavni krivec zanje kdo drug kot največkrat on sam.

Lani pred volitvami sem tule zapisala nekako takole: Če bi bila privoščljiva, bi si želela, da zmaga Janša. Naj se on sooči s kritičnimi razmerami, ki se slabšajo. Zaradi zdravstva, vojne v Ukrajini, posledic njegove dvoletne razgradnje države …, a se preveč bojim, da bi jo do konca porušil. S porazom se ni sprijaznil, še zdaj med svoje vernike seje dvome (kot jih je Trump) o zakonitosti volitev. Obljublja in govori o sodelovanju v dobrobit državljanov, pa na vsakem koraku meče polena. Kdaj bodo ljudje spregledali njegovo umazano igro? Na dan prihajajo novi scenariji o Logarjevi vlogi: volilce naj bi prepričal s svojo všečno, prazno, »posladkano« retoriko, ustanovil bo svojo stranko, ki bo gospodarju – poleg Kanglerjevega priveska – prinesla glasove, da bo znova zavladal.

Še prej pa je treba Goloba z ministri, ki vladajo v težkih časih, odstraniti. (Ne bom se danes spuščala v uspešnost ali neuspešnost njihovega dela.) Nič ni bolj priročnega kot izrabiti upokojence, ki so ostali brez svojih strankarskih manipulatorjev, ogromno število jih je, ogromno pod robom preživetja. Nič ni bolj priročnega kot se oklicati za rešitelja vseh na obrobju, jim zagotavljati, da si njihov glas in obljubljati pravljice; za vse obtoževati vlado pod pretvezo, da je ne rušijo. In mimogrede še izrabiti množico za »rehabilitacijo«. Rupar je namreč obtožil sodnice, »prav take, kot je predsednica vlade Urška Klakočar« (torej je tudi ona nesposobna in kriva), za vse posledice, ker je nedolžen sedel v zaporu. In gotovo se ne moremo zanašati na Boga, da bo rešil Slovenijo, morali jo bomo kar sami.

Za konec imam dve, zame bistveni vprašanji. Kje je upokojenski denar, ki je dočakal leto 1991? Še vemo, kdo je takrat izpraznil pokojninsko blagajno? In drugo: se ustavni sodniki zavedajo, kakšen kaos so zakuhali s svojo odločitvijo? (Z zadržanjem nekaterih členov v novem zakonu o RTV. Nikjer tudi nisem videla njihovih argumentov proti argumentom treh sodnic.) Eno izmed številnih posledic smo lahko videli, ko so Janševi nameščenci prvič v zgodovini prenašali strankarski protest.

Polona Jamnik, Bled