Kritika filma Tár: Talent, moč, zloraba in mačistični Bach

Najprej smo imeli filme o napol norih dirigentih in njihovih muzah, potem smo te zgodbe slišali v stvarni inačici in o teh ljudeh kot spolnih nadlegovalcih (dodati jim je treba še operne pevce), zdaj pa smo dobili film o zlorabi, le da ne gre za dirigenta, ne pevca, ampak za dirigentko in skladateljico, Lydio Tár. Za lezbijko. Tár v nordijskih jezikih pomeni fant.