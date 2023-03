»Zaradi opažanja, da veliko medsosedskih skupnosti pogreša površine, ki bi bile primerne za druženje tako starejših in invalidov, ki težko premagujejo daljše razdalje, kot tudi družin, nosečnic in otrok, smo aprila 2021 objavili razpis 'Klopca za sosede',« so nam povedali v Območnem združenju Rdečega križa Ljubljana in pojasnili, da so medsosedske skupnosti na razpis prijavile svoje predloge lokacij za postavitev klopi za sosede. Postopno je bilo nato na različnih lokacijah po mestu postavljenih enajst klopi. »Vse klopce so postavljene s pomočjo finančnih sredstev programa, lastnih sredstev in finančnih sredstev donatorjev, zato bo naslednji razpis objavljen v skladu s finančnimi zmogljivostmi, saj je prav vsaka klopca darilo medsosedski skupnosti.«

Poslanstvo rdeče pobarvanih klopi je spodbujati medsosedsko druženje in povezovanje ter večjo vključenost starejših in težje mobilnih v stanovanjskih skupnostih in širšem okolju. Prav tako klopce pomenijo odprt prostor za »klepetava« druženja s sosedi, s katerimi nenazadnje izboljšujemo tudi kvaliteto bivanja v medsosedskih skupnostih. Klopce boste torej prepoznali po rdeči barvi, ki je barva programa Ljubljana, mesto solidarnosti, in napisu, ki je hkrati slogan: »Lepo dejanje najlepše mesto najde.« V Rdečem križu so prepričani, da soseske s klopcami postanejo prijaznejše za bivanje vseh starostnih skupin, kar pripomore k izboljšanju medsosedskih odnosov.