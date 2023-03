Poleti je bila zaradi poškodbe ob padcu na treningu v Planici povsem obupana, pred pol leta ni mogla niti normalno hoditi, v sredo zvečer pa je na istem kraju senzacionalno postala svetovna prvakinja na veliki skakalnici. To je 19-letna kanadska smučarska skakalka Alexandria Loutitt, ki je v mesecu dni postala mladinska in članska svetovna prvakinja, kar v isti sezoni ni uspelo še nobeni skakalki. Zgovorna najstnica piše zgodovino, saj je lani na olimpijskih igrah v Pekingu po seriji diskvalifikacij s Kanado osvojila bronasto kolajno na tekmi mešanih ekip, januarja je v Zau postala prva Kanadčanka z zmago v svetovnem pokalu, pred mesecem v domačem Whistlerju mladinska svetovna prvakinja in zdaj še članska na veliki skakalnici v Planici.

»Najprej sem imela težave s kolenom, ob padcu na 80-metrski skakalnici v Planici sem si strgala vezi v stopalu in do decembra nisem mogla skakati. Prav padec v Planici je bil prelomnica v moji karieri, saj me je poškodba prisilila, da razmislim o tem, kaj želim narediti v skokih. Prevladala je želja po skokih, spodbujale so me tudi reprezentančne kolegice. Sem zelo ambiciozna, kar me žene naprej v življenju. Recept za uspeh je psihična trdnost. Ko skačem, sem osredotočena le na skoke. V Planici sem si želela, da bi letela čim dlje v dolino. Ne glede na to, da so tekmice moje vzornice, razmišljam le o sebi,« je pojasnila Alexandria Loutitt, ki si je po prejemu kolajne dala duška. V znanem lokalu v Kranjski Gori je kot prava kraljica preživela večer s kolajno okrog vratu in v majici svetovne prvakinje. Srknila je požirek piva, ustregla številnim željam po fotografiranju, norveškim navijačem, ki so prevladovali med gosti, pa je ob huronskem navdušenju odprla penino, s katero so proslavljali kolajne svojih rojakov v skokih, tekih in nordijski kombinaciji.

Slovenija je njen drugi dom, saj kanadska reprezentanca živi v Cerkljah na Gorenjskem, Planica pa domača skakalnica. V Evropo je prvič prišla pri 14 letih in najprej dve leti živela v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji, zadnji dve leti pa v Sloveniji. Slovenija je logična izbira, saj so v strokovnem štabu štirje Slovenci, zamejec iz Koroške Janko Zwitter, Igor Cuznar, Urban Jarc in Uroš Vrhovec. »V ekipi se šalimo, da so slovenski očetje, ki so nas posvojili kot hčere in naredijo vse za nas. Postali smo del njihovih družin, k Igorjevemu očetu gremo včasih na večerjo. Zdenka Norčič nas razvaja, občasno tudi s potico. Padli smo v to kulturo in zelo smo hvaležni, da so nas tako sprejeli. Trenerja Zwitter in Cuznar mi nista pomagala priti na višjo raven le v športu, ampak tudi na drugih področjih življenja,« je pripovedovala Loutittova, za katero sta v Planici s kanadsko zastavo navijala tudi mama in očim. Zasebno prijateljuje z avstrijskim skakalnim reprezentantom iz Koroške, 20-letnim Danielom Tschofenigom. Navdušena je nad slovensko naravo in spoštovanjem ljudi, zato dvomi, da se bo po koncu kariere vrnila domov v Kanado. Pripombo, da bo ostala kar v Sloveniji, smo razumeli kot šalo, a je dodala, da misli povsem resno. Njena strast je letenje, zato se že zelo veseli premiernih poletov v Vikersundu.