Sodnica Ingrid Lešnik je na celjskem okrožnem sodišču leto in mesec dni po dogodku, ki je odmeval tudi v širši javnosti, razglasila sodbo in 65-letnega Vinka Poharja spoznala za krivega poskusa uboja Srečka Hladina, s katerim sta nekaj mesecev skupaj bivala v sobi številka 344 doma upokojencev v Preboldu. Obsodila ga je na sedem let zapora, ker je Pohar Hladina zabodel v postelji, medtem ko je ta že spal, in mu z nožem na preklop povzročil šest centimetrov globoko vreznino na levem delu vratu. Z rezilom, dolgim devet centimetrov, pa je le za centimeter zgrešil glavne vratne arterije in vene, kar bi lahko bilo za oškodovanca Hladina tudi usodno. Hladin se tudi ni mogel braniti, saj je spal in napada svojega sostanovalca ni pričakoval.

Je pa sodnica presodila, da je Pohar zakrivil poskus uboja in ne umora, kot je ves čas v obtožnici zatrjevalo in skušalo dokazati tožilstvo. Čeprav je bil Pohar sprva zelo nepredvidljiv in do sodnice tudi zajedljiv, pa se je skozi kazenski postopek precej »obrusil« in bil do sodnice v nadaljevanju spoštljiv. Tudi včerajšnji izrek sodbe je poslušal povsem mirno. Njegovemu odvetniku Primožu Koščaku je očitno uspelo prepričati sodišče, da je njegova stranka zagrešila le poskus uboja. Dejal je, da je obtožnica nekoliko nedorečena glede opisa kaznivega dejanja, ki ga Pohar ni dokončal. Vprašal se je tudi, čemu je dejanje ostalo zgolj pri poskusu. Dejstvo je, to je poudarila tudi sodnica v obrazložitvi sodbe, da Poharju ni mogoče pripisati, da je ravnal zahrbtno, saj so za takšno kvalifikacijo kaznivega dejanja potrebne tako subjektivne kot tudi objektivne okoliščine. Slednje, torej objektivne, so bile, saj ni nobenega dvoma, da je Pohar svojega sostanovalca zabodel med spanjem, kar je zahrbtno in zavržno dejanje. Umanjkale pa so subjektivne, saj je pri tem bistven obstoj zaupanja med obdolženim in oškodovancem. Slednji bi se moral v sobi, v kateri je sobival s Hladinom, počutiti varno. A se ni, saj sta sobivala skupaj, čeprav se nista dobro razumela, kar so izpovedale tudi priče, zaposlene v domu. Pohar je jasno izrazil željo, da mu najdejo drugo sobo, želel je celo zapustiti dom v Preboldu in se vrniti v rodne Trbovlje, a tam zanj ni bilo prostora.

Živciral ga je

»Zato vse okoliščine kažejo na poskus uboja brez predhodnega opozorila,« je dejala sodnica, ki je pri presoji kazni upoštevala tudi olajševalne okoliščine. Pohar doslej še ni bil kaznovan, delno je krivdo tudi priznal, dejansko pa je izpovedoval, da ga je sostanovalec Hladin ves čas nerviral. Ne nazadnje je dejanje ostalo zgolj pri poskusu, zato je presodila, da je sedem let zapora za Poharja pravična kazen. Ni pa verjela in sledila njegovemu zagovoru, češ da je Hladin napadel njega in da ga je v temi čakal za vrati sobe ter zamahnil po njegovi glavi v trenutku, ko je vstopil v sobo. To preprosto ni logično, je menila sodnica, saj je oškodovanec gluh, če nima vstavljenega slušnega aparata, in brez očal ne vidi dobro, očala in slušni aparat pa je pred spanjem vedno odložil na nočno omarico ob postelji. »Nekdo, ki ni nič videl in ne slišal, vas ni mogel v temi zadeti točno v glavo,« je sodnica razložila Poharju in dodala, da na to, da se je dejanje zgodilo tako, kot ga opisuje obtožnica, kažejo tudi druge okoliščine. Nož, ki je ostal na postelji, in močno okrvavljen vzglavnik pa tudi krvavi madeži na tleh, ob postelji in ne nazadnje na kljuki sobnih vrat, ki so tam ostali, ko je močno okrvavljeni Hladin vstal in zbežal iz sobe ter se peš odpravil v pritličje doma, kjer je poiskal pomoč v domski ambulanti.

Tožilka Marjeta Kreča, ki je za Poharja zahtevala 13 let zapora za poskus umora, je bila na koncu s sodbo zadovoljna, ali se bo nanjo kljub temu pritožila, pa se bo odločila šele, ko jo bo prebrala.