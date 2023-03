Mladi aktivisti: Obljube razne, še vedno prazne

Podporniki iniciative Mladi za podnebno pravičnost se bodo danes v Ljubljani in Mariboru zbrali na tako imenovanem podnebnem štrajku. Od vlade Roberta Goloba zahtevajo, da preneha z leporečenjem in pasivnostjo, saj da se doslej s podnebnimi in okoljskimi temami sploh še ni začela ukvarjati.