Čeprav sta Timi Zajc in Anže Lanišek že na včerajšnjem treningu pokazala, da sta v vrhunski formi, so bile tribune na kvalifikacijah za tekmo na veliki skakalnici zopet skoraj povsem prazne. Slovenska orla, ki sta izpustila poskusno serijo, to ni zmotilo.

V izjemni formi se na skakalnici igrata in praktično ne delata napak. Ob vrhunskih razmerah, kakršne so bile danes prisotne na skakalnici, pa dokazujeta, da sta ta hip morda najbolj vroči železi za naslov svetovnega prvaka. Timi Zajc je poletel 136 metrov in ob izjemnem slogu je dobil generalko za jutrišnjo tekmovanje. Lanišek je tokrat sicer storil napako pri odskoku, s 126,5 metri pa ni imel težav s kvalifikacijo na tekmi. Pravo formo je ujel tudi Domen Prevc, ki je bil odličen deseti. Na tekmo pa se je z 21. rezultatom prebil tudi Žiga Jelar.

Timiju Zajcu se je najbolj približal Poljak Dawid Kubacki, ki pa je zaostal več kot pet točk. Tretji je bil še en Poljak Kamil Stoch.