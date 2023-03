Medtem ko v Planici še vedno poteka svetovno nordijsko prvenstvo, se streljaj vstran v Kranjski Gori že pospešeno pripravljajo na naslednji velik dogodek – moški tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pokal Vitranc bo tokrat na sporedu že dvainšestdesetič, drugo leto zapored pa bo gostil dva veleslaloma. V teoriji to pomeni veliko priložnost za najboljšega Slovenca v tej disciplini Žana Kranjca, ki sicer v Kranjski Gori na stopničkah še nikdar ni stal. Pomemben je podatek, da se po treh letih prireditev v Zgornjesavsko dolino vrača v polnem obsegu, tudi glede spremljevalnega programa.

Ker je Kranjska Gora že četrtič zaporedoma gostila tekme za Zlato lisico, so imeli organizatorji vnovič dobro generalko pred Pokalom Vitranc. »Leta 2024 bosta znova na sporedu veleslalomska in slalomska tekma, letošnji program pa vključuje še dva veleslaloma, s tem, da v petek prostega treninga ni. Prijavljenih je okrog 80 tekmovalcev iz 27 držav, na čelu z vsemi najboljšimi,« je uvodoma povedal generalni sekretar OK Pokal Vitranc Srečko Medven in dodal, da je vse skorajda že nared za izvedbo. »Stanje na progi je zelo dobro. Kot vidite, imamo snega v izobilju. Prišel je tudi novi delegat FIS Jani Hladnik in pohvalil progo. Sledi še uradna kontrola FIS.«

Proračun Pokala Vitranc za letošnjo sezono znaša 1,47 milijona evrov, a še ni zaprt. »Še vedno nam manjka nekaj sredstev. Vendar upamo vsaj na pozitivno ničlo. Če nam bo to uspelo, bomo uspešni. Sredstva nam je v večini uspelo zagotoviti, pri čemer smo zelo oklestili stroške. Omejili smo tudi areno VIP. Želimo prodati čim več vstopnic, ker s tem to postane pomemben vir za Pokal Vitranc,« je pojasnil Medven. Vstopnice so v predprodaji na voljo že od 15. decembra lani. Otroci do 6 let imajo prost vstop, pa tudi vsi, ki bodo na ogled prišli z zastavo, veliko vsaj 150 centimetrov.

Čeprav v Kranjski Gori v letošnji sezoni gostijo kar štiri velike prireditve, so tamkajšnji prebivalci najbolj ponosni na tradicionalna Pokal Vitranc in finale smučarskih poletov, kar je potrdila tudi županja Kranjske Gore Henrika Zupan. Dogajanje se bo začelo v petek, 10. marca, ko bosta potekala žreb startnih številk in dobrodelni Grubin memorial na smučišču Kekec. V soboto in nedeljo bo start prve vožnje ob 9.30, v petek in soboto popoldan pa bo na tako imenovanem Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori na sporedu tudi bogat spremljevalni program za vse obiskovalce.