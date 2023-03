Poskusno izvajanje plačil s stabilnimi kovanci

Še vedno se dviga prah okrog borze Binance. Podrobna preiskava, ki jo je opravil Forbes, je sprožila pomembna vprašanja o upravljanju, hrambi sredstev strank in zavarovanju stabilnih kovancev. Za naravo in namen nekaterih transakcij, ki jih je izpostavil Forbes, obstaja veliko možnih razlag, ki so lahko povsem neškodljive. Vendar dosedanji zmedeni in včasih protislovni odzivi družbe Binance ne vzbujajo zaupanja. Izsledki preiskave prihajajo ne dolgo zatem, ko je ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC) objavila namero o tožbi proti omenjeni družbi v zvezi z izdajo stabilnega kovanca binance USD. Na to temo so se oglasili tudi pri ameriški borzi kriptovalut Coinbase, kjer so napovedali ukinitev trgovanja z omenjenim stabilnim kovancem. Ukinitev bo stopila v veljavo 13. marca.

Pozitivne novice prihajajo iz dežele vzhajajočega sonca. Tri japonske banke bodo, v sodelovanju, poskusno izvajale plačila s stabilnimi kovanci. Prizadevajo si uvesti sistem plačevanja, ki bo ustrezal vsem zakonskim zahtevam. Gre za banke Tokyo Kiraboshi Financial Group, Minna no Bank in The Shikoku Bank, kjer bodo uvedli sistem plačevanja na podlagi tehnologije podjetja GU Technologies. Slednje podjetje je razvilo verigo blokov, imenovano japan open chain, ki je v celoti združljiva z ethereumom in je skladna z japonsko zakonodajo. V skupni izjavi za javnost so pri omenjenih bankah sporočili: »Izvedli bomo poskus, s katerim bomo potrdili, da lahko vsaka banka izda svoj stabilni kovanec, ki se lahko uporablja v denarnicah ethereum, in hkrati spoštuje zakon o plačilnih storitvah.« x