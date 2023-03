»V prihodnjih dneh ne bo hitre otoplitve. Na pomlad bo treba še malo počakati, ampak počasi bomo vseeno šli v to smer,« je na spletnem mestu Siol.net pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Kot torej kaže napoved, bodo 8. marec – dan žena praznovale in praznovali že v toplejšem vremenskem obdobju. Pa ne samo cvetličarji, ampak tudi ženske in vsi drugi spoli. Med našimi zvezdniškimi ženskimi dušami bodo celo take, ki bodo morale na ta svečani praznik trdo delati. Ampak glede na povedano je tudi vseeno, ali bo na ta dan nastopila na koncertu ob dnevu žena, saj kot je Nuša Derenda izdala za časnik Svet, ga niti ne praznuje. »A če dobim kakšno rožico, sem vesela,« je kljub vsemu priznala. »Je pa to praznik, ki smo ga praznovali včasih: v šoli smo napisali čestitko za mamo in kupili rožo. Sinov tega nisem naučila, tudi mož Frenk mi rože prinaša bolj zadnja leta, tudi če ni praznik,« se glasi osmomarčevsko javljanje Derendove v časopisni eter.

Ni pa samo 8. marec znamenit dan, ki ga praznujemo po svetu in domovini. Tudi 1. marec je poseben dan, kot so odkrili v reviji Lady. Na ta dan namreč praznujemo svetovni dan civilne zaščite, brez katere, kot so namignili v uvodu, si ne zamišljamo več življenja, saj so ob številnih naravnih nesrečah in ujmah prav njihovi člani tisti, ki prvi priskočijo na pomoč. Seveda so v nadaljevanju prepustili besedo še nekaterim slavnim osebnosti, ki so povedale nekaj modrih misli o civilni zaščiti. »Delovanje civilne zaščite je zelo pomemben del našega sistema. Z njim sem se podrobno seznanil, ko sem bil predsednik krajevne skupnosti. Sistem je zelo dodelan in je namensko sestavljen za nalogo zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami, organizirajo pa jih državne službe, lokalne skupnosti in gospodarske družbe,« je kratek referat bralni skupnosti naučeno zrecitiral mirovnik svetovnega kova in glasbenik Gianni Rijavec. Morda bi moral Miki Vlahovič na kratek poduk k Rijavcu, saj kot se je izpovedal, se mu niti sanja ne, kaj civilna zaščita sploh je. Ampak k Gianniju očitno ne bo potrkal na vrata z vsemi vprašanji o civilni zaščiti, saj je namignil, da bo ubral kar bližnjico do prepotrebnega znanja. »Zdaj pa bo treba na splet in pogledati, da malo razširim obzorja in zvem nekaj novega. Gotovo me bo kaj pri tem presenetilo in navdušilo, da imamo v državi nekaj, kar zelo dobro deluje,« je povedal Vlahovič.

V enem tednu zalajal samo enkrat

Na portalu Njena.si pa se je razgovoril novopečeni pasji očka, kot so ga predstavili zainteresirani javnosti, Dejan Krajnc, ki mu že en teden dela družbo kodrasti bišon z imenom Henri. »Henri je majhna bela kepica, ki je pri nas doma od prejšnje nedelje. Ker sem sam ogromno naokoli, se je moral hitro navaditi na nomadsko življenje. V samo enem tednu je tako spoznal že veliko ljudi, bil na kavi z Janom Plestenjakom, šel z mano na dva nastopa, bil v kar nekaj lokalih in restavracijah ter spoznal dva nova pasja prijatelja,« se je o svojem novem nomadskem prijatelju izpovedal Krajnc in dodal, da mu je Henri pisan na kožo. »Veliko spi, ne spušča dlak in je zelo miren. Mislim, da je v enem tednu zalajal samo enkrat. Najlepše pa je, ko mi zaspi v naročju, takrat bi ga lahko samo opazoval in crkljal,« je razneženo dahnil v svet in splet Krajnc.

Za razliko od Krajnčevega bišona mora pes Maria Galuniča z imenom Rudi pogostokrat v hotel, medtem ko se gospodar potika po svetu. Vsaj tako smo izvedeli v pripovedi, ki jo je velezvezdnik Televizije Slovenija izpričal v Svetu 24. »Po navadi je Rudi v pasjem hotelu in zanj je to zelo koristno, saj se socializira, druži se z drugimi psi in ljudmi. Kamor koli grem z avtom, pa gre itak zraven. Ravno pred kratkim sem bil štiri dni na Dunaju in je šel z mano, toliko je prehodil, da je bil čisto fuč. Pa mrzlo je bilo, on pa noče nositi plaščka, se dela, da je v njem nepokreten. Je bil kar izziv. Ampak v Avstriji je super, povsod je lahko šel, psi so dobrodošli v skoraj vseh trgovinah, restavracijah, lokalih,« je o Rudijevih kozmopolitskih pohodih razlagal njegov pasji očka Mario.

Veliki načrti Dominika Kozariča

Še ena velika ljubiteljica živali se je javila te dni, in to na kar petih straneh, posvečenih njej in njenim pogledom na svet v reviji Jana. V ekskluzivnem intervjuju, kot so se pohvalili, so zasliševali Tino Gaber. Zapisali so, da je, odkar je v javnost prišla novica, da je prav ona srčna izbranka premierja Roberta Goloba, zanimanje zanjo velikansko. »Nekateri kopljejo samo po intimnih podrobnostih, čeprav je zagotovo pomembneje vedeti, kakšna stališča ima do pomembnih vprašanj oseba, ki se je je že prijel vzdevek 'prva dama Slovenije',« so poudarili v nagovoru k branju in dodali, da so se prepričali, da je razgledana dama, ki ji ni vseeno, v kakšnem svetu živimo, in se zato tudi sama trudi, da bi ga spremenila na bolje. Kot so še pripomnili, so se z njo dogovorili, da njena partnerska zveza ne bo tema pogovora, a kljub temu je nekdanja poklicna krasotica, televizijska voditeljica in lobistka priobčila, da se z ljubljenim predsednikom vlade ni spoprijateljila le zato, ker je poudarjal, da je pomembno, da jemo manj mesa, temveč ji je padel v oči, kot je naznanila, zaradi svoje inteligence, znanstvene razgledanosti in naprednosti.

V reviji Lady pa so del svojih raziskovalnih nalog posvetili Dominiku Kozariču, glasbeniku, ki je zadnjih osemnajst let preživel na Kanarskih otokih, točneje na otoku Tenerife, in se v začetku leta vrnil v nedrje domovine. Kot so namignili, Dominik sicer še sam ne ve, ali bo v Sloveniji ostal za vedno, zagotovo pa še nekaj časa, saj načrtuje manjšo glasbeno turnejo po slovenskih krajih. Pojasnil je še, da ga je srce povleklo nazaj, ker je pogrešal vsega po malem. »Svoje bližnje, prijatelje, gozdove in še bi lahko našteval. No, ja, in vse tisto, kar je pogrešalo mene,« je ob vrnitvi svečano spregovoril Kozarič. Razodel je še, da ima poleg turneje za prihodnost veliko načrtov, saj se poleg glasbe ukvarja s slikarstvom, videografijo, potapljanjem, fotografijo in še marsičim.