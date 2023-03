»Notranji trg je osrednjega pomena za dolgoročno konkurenčnost EU, pri čemer je pomembna jasna, predvidljiva in enostavna zakonodaja, ki temelji na ocenah učinka. Pravno okolje mora biti stabilno in agilno v pripravljenosti na krize, posebej pa se moramo osredotočiti tudi na usposabljanje delovne sile. Na kratkoročne izzive se moramo odzivati hitro, a pri tem slediti celostnemu pristopu EU,« so Židanove besede povzeli na ministrstvu za gospodarstvo.

Podobno je v povzetku današnje razprave povedala švedska ministrica za energijo, gospodarstvo in industrijo Ebba Busch, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

»Iz današnje razprave je razvidno, da se želijo države članice osredotočiti na dolgoročno konkurenčnost in produktivnost, obenem pa je treba ukrepati hitro,« je dejala.

Med neformalnim kosilom so ministri razpravljali o zelenem načrtu za evropsko industrijo, katerega namen je okrepiti konkurenčnost evropskega gospodarstva. Načrt je Evropska komisija predstavila v začetku februarja, do sredine tega meseca pa bo pripravila še konkretne zakonodajne predloge na področjih okolju prijaznih tehnologij in kritičnih surovin ter reformo zasnove delovanja trga elektrike.

Kot je povedala Busch, so številni ministri izpostavili, da je treba zmanjšati regulatorno breme za podjetja. Nekateri so se zavzeli za poenostavitev pravil za državne pomoči, drugi pa so izrazili bojazen, da bi to ogrozilo enake konkurenčne pogoje znotraj evropskega notranjega trga.

Slovenija meni, da so štirje predlagani stebri industrijskega načrta (regulatorno okolje, financiranje, veščine in trgovina) ustrezni. Predstavljajo dobro osnovo za zagotavljanje bolj spodbudnega okolja za povečanje proizvodne zmogljivosti EU za ogljično nevtralne tehnologije in izdelke, ki so potrebni za doseganje ambicioznih podnebnih ciljev Evrope, so zapisali na ministrstvu.

Izvršna podpredsednica komisije, pristojna za konkurenčnost, Margrethe Vestager je pozdravila, da so ministri izrazili močno zavezanost notranjemu trgu, pri poglabljanju katerega EU po njenih besedah čaka še veliko dela.

Podali so sporočilo, da konkurenčnost ne more temeljiti na državnih pomočeh, so pa te pomembne na kratek rok, je povedala. Ob tem je napovedala, da bo kmalu predstavila poenostavljena pravila za državne pomoči.