Skrito bogastvo Urške Klakočar Zupančič

Naši kolegi s spletnega portala N1 so včeraj objavili zanimivo ugotovitev stanja. Namreč, kar trije od štirih najvišjih predstavnikov oblasti so kar precej premožni, lahko bi jim rekli celo milijonarji. Gre seveda za predsednika vlade Roberta Goloba, predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Zdaj, kdo je res premožen, kdo ima milijone na računih, kdo v nepremičninah in kdo je iz nič naredil uspešno družinsko podjetje, je seveda stvar debate. Eno pa je gotovo, kolegi z N1 med oblastniške milijonarje seveda niso mogli uvrstiti predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.