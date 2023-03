Na ministrstvu za notranje zadeve so dodali, da zakon o mednarodni zaščiti določa, da ima prosilec pravico do prostega dostopa na trg dela devet mesecev po vložitvi prošnje. Ob tem se prosilcu po preteku tega časa omogoči dostop do tečajev poklicnega usposabljanja.

»Takšna določba je v skladu z evropsko direktivo, ki določa, da države članice zagotovijo, da imajo prosilci dostop do trga dela najpozneje devet mesecev od datuma vložitve prošnje za mednarodno zaščito,« je ministrstvo odgovorilo na vprašanje, zakaj direktivo implementirali pri zgornji meji.

Dodali so, da v luči svetovnih migracijskih in gospodarskih razmer v zadnjih letih ter zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic gredo spremembe na področju mednarodne zaščite v smer zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega dostopa na trg dela. Notranje ministrstvo zato pripravlja zakonodajne spremembe, ki predvidevajo skrajšanje tega obdobja.

Na ministrstvu so še spomnili, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar za eno od prednostnih nalog postavil tudi upravljanje z migracijami. V ta namen že deluje delovna skupina za pripravo nove migracijske strategije, ki bo upoštevala spremembe globalnih trendov in dogajanje v naši okolici, poseben poudarek pa bo namenila spoštovanju človekovih pravic.

V prihodnjih tednih pa se bo vodstvo ministrstva srečalo s predstavniki nevladnih organizacij, tudi s področja mednarodne zaščite. Z njimi želi vodstvo ministrstva vzpostaviti konstruktiven dialog, se pogovoriti o vseh odprtih vprašanjih in tako sooblikovati novo zakonodajo, tudi s področja mednarodne zaščite, so še zagotovili.

Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je sicer na današnji novinarski konferenci civilne iniciative prosilcev za azil Vič/Kotnikova/Logatec dejal, da bo ministrstvo vladi predlagalo kompromisno skrajšanje roka na tri mesece, da pa evropska direktiva omogoča tudi, da prosilec za azil pravico do dela dobi še isti dan, ko poda prošnjo za mednarodno zaščito. Ta zakonodaja sicer spada v resor notranjega ministrstva.