Gasilci in reševalci v razbitinah potniškega in tovornega vlaka, ki sta v Larisi trčila v torek pozno zvečer, še vedno iščejo trupla in morebitne preživele, medtem ko so kritike na račun upravitelja železnic vse glasnejše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Proti grškemu državnemu železniškemu podjetju OSE letijo resne obtožbe. Po poročanju medijev so namreč člani železniškega sindikata že dolgo opozarjali na možnost nesreč, saj elektronski nadzorni sistem na progi Atene-Solun skorajda ni deloval.

Po poročanju grškega poslovnega časopisa Naftemporiki so se na progi že večkrat zgodile manjše nesreče ali pa je do njih skoraj prišlo. Na to naj bi nazadnje opozorili pred tremi tedni. "Dokler ne bodo sprejeti zaščitni ukrepi za delovna mesta ter varno delovanje in promet vlakov, se nesreče ne bodo končale," piše v pismu sindikata z dne 7. februarja.

Na pomanjkljivosti so opozorili tudi v drugem pismu, ki ga je sindikat strojevodij novembra lani poslal ministrstvu za promet. Po navedbah iz pisma svetlobna signalizacija na progi že več let ne deluje, kot tudi ne evropski sistem za nadzor vlakov, ki te pred nevarnostjo ustavi. Poleg tega varnostni in svetlobni sistemi v predorih ne delujejo v celoti že več kot 15 let, še piše v pismu, ki ga je pridobila dpa.

59-letni postajni načelnik, ki so ga v povezavi z nesrečo aretirali kmalu po njej, naj bi medtem priznal odgovornost za nesrečo. »Menim, da je postajni načelnik priznal odgovornost, malomarnost in napako,« je danes dejal tiskovni predstavnik grške vlade Janis Ojkonomu. Načelnik naj bi popoldne stopil pred sodnika.

Ojkonomu je ob tem pojasnil tudi, da so zamude pri namestitvi potrebne zaščitne opreme na progah posledica »kroničnega slabega delovanja in desetletij neuspešnega« državnega upravljanja.

Kostas Karamanlis je zaradi nesreče v sredo odstopil s položaja ministra za promet in prevzel, kot je dejal, odgovornost za napake oblasti pri urejanju železniškega sistema, ki po njegovih besedah ni primeren za 21. stoletje. Na položaju ga je nasledil Giorgos Gerapetritis, ki je obljubil, da bodo odkrili vzrok nesreče, modernizirali železniško omrežje in vzpostavili varnost v železniškem prometu, poročajo tuje tiskovne agencije.

»To je zelo velika odgovornost,« je povedal ob primopredaji poslov na ministrstvu in dodal, da je naloga vlade, da se takšna nesreča nikoli več ne zgodi. Družinam žrtev se je tudi opravičil.

Zaradi nesreče so v več grških mestih v sredo zvečer potekali protesti, grški železničarji pa v znak žalovanja in protesta zaradi zanemarjanja železnic danes stavkajo. Grški premier Kiriakos Micotakis je v sredo dejal, da je za trčenje potniškega in tovornega vlaka verjetno odgovorna človeška napaka, česar pa preiskovalci doslej še niso potrdili.