Skupina podpornikov iniciative Mladi za podnebno pravičnost se je danes zbrala pred RTV Slovenija. Na novinarski konferenci so izrazili pričakovanje, da bo RTV Slovenija v živo prenašala tudi tako imenovan podnebni štrajk, ki bo potekal jutri v Ljubljani in Mariboru. Poziv so na vodstvo javne radiotelevizije naslovili po tem, ko je RTV Slovenija včeraj v živo prenašala protest upokojencev, ki sta ga organizirala ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije in Inštitut 1. oktober, ki ju vodi nekdanji poslanec SDS in bivši župan Tržiča Pavel Rupar.

»Včeraj je RTV Slovenija prvič v zgodovini samostojne Slovenije prenašala shod v živo. Mladi za podnebno pravičnost pozivamo RTV Slovenija, da zagotovi enako in pravično obravnavo in tudi naš podnebni štrajk, ki bo potekal jutri ob 13. uri in pet minut, prenaša v živo,« je pred stavbo RTV Slovenija povedala članica iniciative Pia Zupančič. Poudarila je tudi, da je neposredni prenos shoda nedvomno v javnem interesu – zlasti zato, ker je podnebna kriza največja kriza današnjega časa. Shod po njenih besedah uživa tudi široko podporo med iniciativami in javnimi institucijami, kot so šole in fakultete. »V kolikor RTV Slovenija štrajka ne bo prenašala v živo, bomo to razumeli kot neenako, diskriminatorno in politično motivirano obravnavo,« je opozorila.

Shod jutri v Ljubljani in Mariboru

Podnebni protest bo potekal jutri ob 13. uri in pet minut v Ljubljani na Kongresnem trgu in v Mariboru na Trgu svobode. Slogan letošnjega protesta, ki je že peti zapovrstjo, se glasi »obljube razne, še vedno prazne«. S tem želijo Mladi za podnebno pravičnost opozoriti, da ne potrebujejo lepih besed in praznih obljub, ampak zahtevajo dejanja.

Odziv RTV Slovenija

Z RTV Slovenija so na naše vprašanje, ali bodo zagotovili neposreden prenos podnebnega protesta, odgovorili, da je »odločitev o prenosu protesta odvisna od programskih in produkcijskih zmožnosti javnega medijskega servisa, kakor tudi od uredniške presoje«. Dodali so še, da bi lahko ob zadostnih finančnih sredstvih, ki so neposredno povezana z odločitvijo ustanovitelja o višini RTV-prispevka, nedvomno zagotovili več prenosov dogodkov, ki so tako ali drugače pomembni in relevantni za prihodnost slovenske družbe.