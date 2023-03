Na ogledu kraja dogodka je sodeloval tudi mrliški oglednik iz inštituta za sodno medicino ljubljanske medicinske fakultete. V nadaljnji preiskavi ter sodni obdukciji pa je bilo ugotovljeno, da je bil otrok moškega spola živorojen, njegova smrt pa je posledica kaznivega dejanja.

30-letnico so kriminalisti kazensko ovadili konec februarja in ovadbo posredovali pristojnemu okrožnemu državnemu tožilcu, je pojasnil Novak z oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

Osumljena je z območja Grosuplja, po Novakovih besedah pa ni priprta, saj ni bilo pripornih razlogov. Njeno identiteto so kriminalisti potrdili z zbiranjem obvestil občanov, v kasnejši forenzični preiskavi pa so z odvzemom vzorca primerjali njen in DNK profil otroka.

Novak je potrdil, da je bil otrok vržen v smeti, dodatnih podrobnosti primera pa še ni razkrival, so pa kriminalisti o vsem obvestili ljubljansko tožilstvo. Za kaznivo dejanje detomora je sicer predpisana kazen do treh let zapora, zanj pa je v prvi vrsti lahko odgovorna le mati, je sklenil Novak.