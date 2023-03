»Imamo praktično pripravljeno vse za izdajo tudi tovrstnih obveznic. Izdaja na Hrvaškem je bila za dve leti, mi načrtujemo bolj dolgoročne obveznice. To je vsekakor eden od ukrepov, ki jih bomo v prihodnosti izvedli, o tem ali bo to letos ali prihodnje leto pa še ni odločitve,« je na novinarsko vprašanje odgovoril finančni minister Klemen Boštjančič in dodal, da zadolževanje pri prebivalstvu ni samo alternativa, ampak ima tudi druge pozitivne učinke. Tega ukrepa po njegovih besedah doslej še niso storili zato, ker so razmere na kapitalskih trgih za Slovenijo še dovolj ugodne.

Na Hrvaškem je od 22. februarja do 1. marca potekal vpis državnih obveznic za državljane, tako imenovanih nacionalnih obveznic, s katerimi je vlada zbrala več kot milijardo evrov. Minimalna obrestna mera dveletnih obveznic je znašala 3,25 odstotka, minimalno vplačilo pa je bilo 500 evrov.

Kot je na torkovi novinarski konferenci ocenil hrvaški finančni minister Marko Primorac, gre za zelo uspešen projekt, vlada pa je dober odziv po njegovih besedah sicer tudi pričakovala. Edino tveganje naj bi po zagotovilih hrvaške vlade predstavljala možnost spremembe cene obveznice v času ročnosti. V drugem krogu, ki bo trajal le jutri, bodo obveznice ponudili v nakup tudi institucionalnim vlagateljem.

Vlada sprejela strategijo razvoja kapitalskega trga

Vlada je sicer danes sprejela strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji. Ta po besedah finančnega ministra temelji na treh glavnih stebrih in povezanih podpornih ukrepih - digitalizacija in večanje vključenosti malih in srednje velikih podjetij na trg kapitala, oblikovanje dodatne ponudbe na trgu kapitala v obliki obveznic ter spodbujanje finančnega izobraževanja.

»Izvedba strategije bo pripomogla k večji prepoznavnosti slovenskega trga kapitala, kar lahko koristi tako gospodarstvu, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se trenutno soočajo s težavami dostopa do financiranja, kot tudi prebivalstvu,« je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil Boštjančič.

Po ministrovih besedah želijo omogočiti, da bo tudi slovenski kapitalski trg prispeval k trajnostni gospodarski rasti, zelenemu prehodu in digitalizaciji. »Ukrepi iz strategije lahko spodbudijo razvoj obstoječih in zagon novih tehnoloških ter inovativnih malih in srednje velikih podjetij z visokim potencialom za hitro in vzdržno rast, na katerih bi lahko v prihodnosti temeljilo slovensko gospodarstvo,« je dodal minister.

Z večjim poudarkom na finančnem izobraževanju pa lahko možnost vlaganja na kapitalskem trgu po njegovem prepričanju približajo tudi prebivalstvu. »Ob spodbujanju izdaj manj tveganih finančnih instrumentov tudi za ta segment vlagateljev, lahko za prebivalstvo omogočimo privlačno naložbeno okolje, za stroškovno učinkovito plemenitenje prihrankov,« je dejal.

Boštjančič je na koncu poudaril, da cilj vlade nikakor ni bil zgolj napisati strategijo. »V ozadju že nastajajo izvedbeni načrti in podrobni ukrepi, ki bodo zagotovili, da zapisano ne ostane zgolj na papirju, ampak se v naslednjih letih uresničuje tudi v praksi,« je pojasnil.

Za zamudo pri izplačilih iz načrta za okrevanje krive »nerealne predpostavke prejšnje vlade«

Vlada se je seznanila tudi z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost, ki jo je pripravil Urad RS za okrevanje in odpornost. Slovenija bo lahko do konca leta 2026 koristila 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev mehanizma. Za izvedbo ukrepov načrta je iz tega naslova predvideno tudi koriščenje 705 milijonov evrov posojil. Sredstva bo pridobila v več obrokih. Vlada je ob tem uradu naložila, da najkasneje do 16. marca pripravi in z ministrstvi uskladi predlog izhodišč za prilagoditev načrta.

Boštjančič je na novinarski konferenci povedal, da je Slovenija poslala zahtevek za izplačilo prvega obroka v višini 57 milijonov evrov bruto (50 milijonov evrov neto z upoštevanjem sorazmernega dela prejetega predplačila), ki je po njegovih informacijah popoln, zdaj pa je treba počakati na administrativne postopke Bruslja za izvedbo plačila. Sredstva po ministrovih zagotovilih niso ogrožena. Rok za izvedbo vseh mejnikov in ciljev je leto 2026. O razlogih, zakaj Slovenija pri izplačilu zaostaja, bo v prihodnjih tednih po njegovih besedah še veliko povedanega, saj bosta na to temo potekali seji odbora DZ za finance in komisije DZ za nadzor javnih financ. »Gre za vrsto razlogov, tičijo pa v nerealnih predpostavkah v času, ko se je ta načrt delal,« je pojasnil.

Sprejela je tudi najnovejše poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2019, 2020 in 2021, katerega namen je po pojasnilih vladnega urada za komuniciranje zagotavljanje preglednosti in nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči. Leta 2021 je bilo v Sloveniji izplačanih 1,69 milijarde evrov državnih pomoči, od tega 1,13 milijarde evrov za reševanje gospodarskih razmer kot posledice izbruha epidemije, so zapisali v sporočilu za javnost.