Kot je Rotnik zapisal v pritožbi, se bo z njegovo izločitvijo sodni postopek v zadevi Teš 6 podaljšal in podražil, ker bo treba priče, ki jih bodo zaslišali med njegovo izločitvijo, ponovno zaslišati, ko se bo vrnil na sojenje.

Zahteval je tudi, da bi ga njegov dosedanji zagovornik Jelenič Novak zastopal po uradni dolžnosti, vendar je sodišče zavrnilo tudi to zahtevo. Po uradni dolžnosti naj bi ga tako zastopala šentjurska odvetnica Petra Mavec, ki je sodišču predlagala, da ji odobri pol leta časa za seznanitev s sodnim spisom, v katerem je več kot 20.000 listin in več kot 100.000 dokaznih predlogov. O njenem predlogu naj sodišče še ne bi odločilo.

»Zagotovo bi bilo bolj ekonomično počakati z obravnavami, dokler se odvetnica po uradni dolžnosti, ki ste mi jo postavili, ne seznani z zadevo in se pripravi na obravnavo, ter šele potem nadaljevati obravnave. Še najbolj ekonomično pa bi bilo, če bi mojega dosedanjega zagovornika, s katerim sem bil zadovoljen in pozna zadevo, določili za zagovornika po uradni dolžnosti, saj v tem primeru ne bi prišlo do nobenega zastoja v postopku,« je poudaril Rotnik.

Prepričan je, da njegova izključitev iz obravnave v realnem času pomeni tudi kršitev njegove pravice do obrambe, saj na zaslišanjih prič, ki jih je sodišče vabilo na razprave v februarju in marcu, ne bo prisoten, prav tako ne bo prisoten njegov zagovornik. Kot je izpostavil, tako nihče ne bo mogel izzvati vprašanj tožilstva, ki da so pogosto zavajajoča in netočna.

Očitana zloraba položaja

Obtožnica prvoobtoženemu Rotniku in soobtoženim sicer očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok Teša. Poleg tega jim očita zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega bloka Teša in gradnjo šestega bloka.

Vsi obtoženi so doslej krivdo zanikali, priznal jo je le pravni naslednik Alstoma, ameriško podjetje General Electric, ki je s Tešem ob tem sklenilo dogovor o poravnavi. Sodišče je nato na oktobrskem naroku ameriškemu velikanu naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni, ki jo bo prejel državni proračun, in plačilo sodnih stroškov v višini 50.000 evrov.

Z zlorabo položaja je General Electric na račun Teša pridobil 261 milijonov evrov premoženjske koristi, ki pa jih bo vrnil. V skladu z dogovorom o poravnavi je moral Tešu leta 2021 izplačati 138,7 milijona evrov, poleg tega bo prispeval še 110 milijonov evrov za servisne storitve ter 12 milijonov evrov v povračilu drugih stroškov in prihrankov. Servisne storitve bodo potekale do leta 2029 oziroma leta 2030.