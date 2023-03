V Planici je za SP veliko število novinarjev, skupaj jih je akreditiranih okoli 2000, približno tri četrt od teh je iz tujine. Tuji novinarji v novinarskem središču v Planici sicer hitro pohvalijo organizacijo dogodka. Po besedah štirih sogovornikov so pogoji za novinarje odlični, prevozi dobro organizirani, tekmovanja pa potekajo brezhibno.

A ne morejo mimo dejstva, da so prostori, kjer bi se sicer morali gnesti navijači, precej prazni.

O tem je bilo od začetka veliko govora v Sloveniji, sogovorniki pa pritrjujejo, da je to tema tudi drugod. »To je pomembna tema tudi na Norveškem. Televizijski gledalci vidijo, da so tribune na pol prazne, zato o pomanjkanju gledalcev redno pišem,«" pravi izkušeni novinar norveške tiskovne agencije NTB Espen Hartvig.

Harvtig ima trideset let izkušenj pokrivanja največjih športnih dogodkov na svetu, tudi olimpijskih iger. Dogajanje v Planici pa primerja s SP v nordijskem smučanju v Seefeldu leta 2019, ki je bilo še zadnje prvenstvo pred izbruhom novega koronavirusa.

Število obiskovalcev v Sloveniji iz dežele vikingov, ki sicer velja za najuspešnejšo v nordijskem smučanju, je ocenil na okoli 1000. »Število norveških navijačev tu je precej pod pričakovanji. V primerjavi s Seefeldom bi rekel, da jih je približno 75 odstotkov manj.«

Vzroka sta po njegovem dva: glavni je učinek naraščajočih cen na Norveškem, ki je oklestil razpoložljiv dohodek Norvežanov, delno pa je vplivalo tudi preračunavanje s cenami nastanitev ter vstopnic v Sloveniji. »Čeprav smo precej bogata država, veliko ljudi čuti učinke naraščajočih življenjskih stroškov, zato so se v času trenutnih šolskih počitnic morali odločati preudarno,« je dejal.

Pravi, da je od več Norvežanov slišal, da so imeli težave pri pridobivanju ponudb z zagotovljeno ceno bivanja v Kranjski Gori. »Tudi sam sem moral klicati številne ponudnike nastanitev. Na koncu sem našel lep apartma v Kranjski Gori, a pred tem mi vsaj 25 ponudnikov ni želelo ponuditi cene,« je dejal.

Tudi vstopnice so po njegovem predrage. »Glede na cene, s katerimi sem seznanjen, so karte tu 100 odstotkov dražje, kot so bile v Seefeldu. Če upoštevamo čas, ki je minil od takrat, in splošno rast cen, bi rekel, da so cene vstopnic realno za 40 do 50 odstotkov višje kot v Seefeldu.«

»Po svoje se mi zdi škoda, saj vse tu sicer poteka izvrstno, organizatorji so opravili odlično delo. To je pač življenje,« je dodal Hartvig.

Podobno meni tudi novinar finske tiskovne agencije Petteri Ikonen, ki ga je majhno število navijačev presenetilo. »Pričakovali smo več ljudi. O tem sem pisal, govoril sem tudi s predstavniki finske ekipe skakalcev. Rekli so mi, da se jim zdi, da je to zaradi predragih vstopnic. Morda je tudi težava z dostopnostjo. Težko je reči, ker to sicer ni težava, kadar tu poteka finale svetovnega pokala.«

»To je po svoje žalostno, saj vse na prvenstvu poteka odlično,« je dodal Ikonen, ki se v Planico vozi iz hotela v Arnoldsteinu na avstrijskem Koroškem.

Tudi število poljskih navijačev je po besedah poročevalca poljske tiskovne agencije PAP Grzegorza Momota precej manjše od pričakovanj.

»Tu jih je okoli 100, ko bi jih pričakovali tudi nekaj tisoč,« je dejal. Tudi on kot glavni razlog navaja skrb glede gospodarske situacije med ljudmi, a je ob tem pripomnil, da v Planici pričakuje veliko več poljskih navijačev konec meseca za finale svetovnega pokala.

»Poljski navijači radi prihajajo v Planico za polete, tudi letos bodo, saj so poljski skakalci v dobri formi,« je napovedal Momot.