Statistiki Eurostata v današnji objavi ocenjujejo, da je bilo decembra v sedemindvajseterici brezposelnih 13,227 milijona ljudi, od tega 11,288 milijona v območju z evrom. Glede na lanski januar se je število v EU znižalo za 318.000 in v območju z evrom za 220.000.

Med mladimi do 25 let je bilo v EU v prvem mesecu leta brezposelnih 2,781 milijona oseb, od tega 2,286 milijona v območju z evrom. Na letni ravni je število v sedemindvajseterici poraslo za 116.000 in v evrskih državah za 112.000.

Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v celotni uniji in območju z evrom pri 14,4 odstotka in se je na mesečni ravni v EU znižala, na ravni območja z evrom pa zvišala za 0,1 odstotne točke.

Pri ženskah je bila stopnja brezposelnosti v EU pri 6,5 odstotka, kar je enako kot decembra. Pri moških se je na mesečni ravni znižala za 0,1 odstotne točke na 5,7 odstotka. V območju z evrom je bila pri ženskah 7,2-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke več kot decembra, pri moških pa 6,2-odstotna, kar je za 0,1 odstotne točke manj kot decembra.

V Sloveniji je bila brezposelnost januarja 3,2-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke manj kot decembra in odstotno točko manj kot januarja lani.