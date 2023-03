Po navedbah ameriškega obrambnega ministrstva gre za sto kosov hitrega protiraketnega streliva, 200 naprednih raket zrak-zrak srednjega dosega ter lansirne naprave in makete izstrelkov za usposabljanje.

Pentagon poudarja, da bodo tako okrepili sposobnost Tajvana, da zagotovi obrambo svojega zračnega prostora, varnost v regiji in interoperabilnost z ZDA. Ameriško zunanje ministrstvo je ločeno sporočilo, da je prodaja skladna z zakonom o odnosih s Tajvanom in tudi odnosom ZDA do politike ene Kitajske.

Tajvan je prvo letošnjo pošiljko ameriškega orožja in deveto v času mandata predsednika Joeja Bidna pozdravil in poudaril, da bo zaradi kitajskih provokacij še naprej krepil svoje obrambne zmogljivosti.

ZDA so prodajo orožja Tajvanu odobrile v času povečanih napetostih med Washingtonom in Pekingom glede Tajvana ter sestrelitvi domnevnega kitajskega balona nad zračnim prostorom ZDA prejšnji mesec.

Tajvan ima lastno vlado od leta 1949, a Kitajska vztraja, da gre za del njenega ozemlja. Washington uradno sicer priznava načelo ene Kitajske, ki ga zagovarja Peking, vendar so ZDA med najvidnejšimi mednarodnimi podporniki Tajvana pri prizadevanjih za pravico do samoodločanja, oblastem na otoku pa med drugim zagotavljajo tudi finančno in vojaško pomoč.