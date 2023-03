Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V petek bo v zahodni Sloveniji delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo precej jasno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. V nedeljo se bo po jasnem jutru čez dan postopno pooblačilo.

Vremenska slika: Ciklon nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem se počasi polni, njegov vpliv na vreme pri nas slabi. V višinah priteka k nam od vzhoda malo manj hladen in še vedno precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Popoldne bodo padavine povsod ponehale, v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu se bo delno zjasnilo. Burja bo slabela. V petek bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu sončno. Drugod bo pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave. V petek bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden.