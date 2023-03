V Atenah se je pred sedežem družbe Hellenic Train, odgovorne za vzdrževanje grških železnic, v sredo zbralo kakih tisoč protestnikov, ki so med drugim metali kamenje na poslopje. Policija je protestnike razgnala s solzivcem.

Protesti so v sredo zvečer potekali tudi na železniških postajah v Solunu in mestu Larisa, blizu katerega sta v noči na sredo čelno trčila tovorni in potniški vlak.

Eden od demonstrantov v Larisi je za AFP ocenil, da je bila nesreča le vprašanje časa. »Železniško omrežje je problematično, osebje pa slabo plačano,« je dejal Nikos Sava, študent medicine s Cipra. »Ne bi smeli dopustiti, da se zgodi taka nesreča. Takšno stanje poznamo že 30 let,« pa je za AFP povedal zdravnik Costas Bargiotas iz Larise.

Grška vlada obljublja, da bodo z neodvisno preiskavo odkrili vzrok najhujše železniške nesreče v zgodovini države, odgovorni pa bodo morali pred sodišče. Grški premier Kiriakos Micotakis je krivdo za tragično nesrečo pripisal človeški napaki.

V zvezi z nesrečo so v sredo aretirali postajnega načelnika v Larisi. Po navedbah policije 59-letniku očitajo umor in povzročitev hudih telesnih poškodb iz malomarnosti. Postajni načelnik, ki je odgovoren za signalizacijo, zanika, da bi karkoli naredil narobe in za nesrečo krivi morebitno tehnično napako.

Po poročanju AFP bo danes pričal na sodišču v Larisi, kjer bo pojasnjeval, zakaj sta se potniški vlak na poti iz Aten v Solun, v katerem je bilo 342 potnikov in deset železniških delavcev, ter tovorni vlak, ki je potoval v nasprotno smer, znašla na istem tiru sicer dvotirne proge. Vlaka sta po istem tiru sočasno vozila več kilometrov, preden sta trčila.

Člani železniškega sindikata menijo, da varnostni sistemi niso pravilno delovali, saj so na to že več let opozarjali. Železniški delavci danes v znak protesta in žalovanja stavkajo, ker država po njihovem mnenju zanemarja železnice. »Bolečina se je spremenila v jezo zaradi več deset mrtvih in ranjenih kolegov in sodržavljanov,« je sindikat delavcev po poročanju tiskovne agencije Reuters navedel v napovedi stavke.

Minister za promet Kostas Karamanlis je zaradi nesreče v sredo odstopil in dejal, da prevzema odgovornost za dolgotrajne napake oblasti pri urejanju železniškega sistema, ki po njegovih besedah ni primeren za 21. stoletje.

Transparent, izobešen pred bolnišnico, kamor so prepeljali posmrtne ostanke žrtev železniške nesreče, sicer opozarja, da bodo oblasti v preiskavi trčenja vlakov prikrile vse sistemske napake, poroča BBC.

Po najnovejših podatkih gasilcev, objavljenih danes, je v nesreči umrlo 42 ljudi, večinoma mladih. Številne sicer še pogrešajo, zato reševalci tudi danes nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in žrtev v razbitinah vlakov, poročanje grške državne televizije ERT povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Družine pogrešanih so v bližnji bolnišnici in dajale vzorce DNK, da bi lahko identificirali njihove pogrešane bližnje. Zaradi požara, ki je po trčenju zajel prednje vagone potniškega vlaka, je namreč težko identificirati žrtve. Tiskovni predstavnik gasilcev Vasilis Vartakogjanis je povedal, da je temperatura v prvem vagonu dosegla 1300 stopinj Celzija, zaradi česar je »težko prepoznati ljudi, ki so bili v njem«.