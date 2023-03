Po smrti temnopoltega Floyda, ki ga je med aretacijo ubil beli policist, so po vseh ZDA izbruhnili hudi protesti. Večinoma so bili mirni, vendar je prihajalo tudi do nasilja. Policisti so poleg nasilnežev aretirali tudi številne mirne protestnike, ki niso bežali, ampak so se ob opozarjanju na kršenje ustave in grožnjah s tožbami pustili vkleniti.

V predlagani poravnavi se je mesto New York strinjalo, da bo vsakemu deležniku skupinske tožbe izplačalo 21.500 dolarjev ter dodatnih 2500 dolarjev tistim, ki so jim bili izdani pozivi, naj se zglasijo na sodišču. Mestni proračun bo tako olajšan za okrog šest milijonov dolarjev.

Ta dogovor zajema okrog 300 protestnikov, okrog 90 pa se jih je z mestom že poravnalo posebej. Sodišče je namreč ugotovilo, da so bile aretacije mirnih protestnikov neupravičene in so kršile ustavo, višino odškodnine pa je prepustilo dogovoru med odvetniki in mestom. Gre za najobsežnejšo tovrstno poravnavo doslej.

Doslej največjo tovrstno odškodnino je prav tako po tožbah in odločitvi sodišča plačala prestolnica ZDA Washington. Policija je leta 2000 množično zapirala protestnike proti globalizmu v času letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Protestniki so dobili po 18.000 dolarjev odškodnine, kar je proračun stalo 13,7 milijona dolarjev.