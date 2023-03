Pet porazov in dve zmagi – to je od sinoči izkupiček Celjanov proti Dancem na sedmih medsebojnih tekmah, pri čemer so edini skalp Skandinavcev na igrišču dosegli februarja 2018 v Zlatorogu (32:28), drugega pa marca 2021 za zeleno mizo z 10:0 v skupinskem delu zaradi pandemije koronavirusa, ki pa ni odločal o ničemer. Danes so se pivovarji – zaradi poškodbe očesa spet brez prvega vratarja Gala Gaberška – enakovredno upirali le do izida 4:4. Nato so zagospodarili gostje, ki imajo osem tujcev, vsi so severnjaki (pet Švedov, dva Norvežana, en Islandec), in ki so v Slovenijo dopotovali le s 14 igralci (dva vratarja in le 12 igralcev v polju).

Ekipa trenerja Stefana Madsena, ki se je leta 2018 iz pomočnika prelevil v glavnega šefa, je že v prvem polčasu nekajkrat povedla za pet golov, največja prednost pa je znašala šest (13:7). Tudi v nadaljevanju se razmerje moči na igrišču ni spremenilo: oslabljeni Aalborg – tudi brez prvega zvezdnika Mikkela Hansena – je na začetku drugega polčasa povedel za rekordnih sedem (22:15) in zlahka držal visoko razliko do končnice, v kateri so Celjani po zaostanku s 27:33 v zadnjih petih minutah naredili delni izid 4:1 in vsaj prepolovili visok poraz.

Vseeno je domači organizator igre Tilen Strmljan, ki je danes dopolnil 27 let, ostal brez vsaj prestižne zmage, Danci pa so potrdili peto mesto v skupini in osmino finala. Današnji evropski obračun je bil za celjskega kapetana Aleksa Vlaha tudi poslovilni, saj bo v naslednji sezoni igral prav za Aalborg. Primorec bo zamenjal Islandca Arona Palmarssona, ki po tej sezoni odhaja v domači Hafnarfjordur in ki je bil z desetimi goli tudi prvi strelec tekme v Celju.