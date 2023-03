Ko je Goran Dragić po lanski avanturi v ligi NBA najprej pri Torontu in nato Brooklynu poleti postal prost igralec, se je zdelo, da je Chicago zanj idealna rešitev. Biki so bili sezono prej presenečenje, a so nato, tudi zavoljo prekratke klopi, padli. Tu naj bi v igro prišel Dragić, ki ga je trener Billy Donovan obiskal v Laškem in Ljubljani ter potrdil, da bo imel v vlogi igralca s klopi pomembno vlogo. Začetek letošnje sezone je obetal veliko, a nato so se stvari spremenile. Chicago je izgubljal, Dragić pa je dobival vse manjšo minutažo. Nezadovoljstvo na obeh straneh je naraščalo, razhod se je zdel neizogiben. Prišel je na zadnji dan februarja, ravno pred 1. marcem, rokom, ko igralci ob morebitnem odhodu v nov klub ohranijo pravico do nastopanja v letošnji končnici.

Ponudb ne bo manjkalo

»Hvala za vse in srečno na nadaljnji poti,« so po razhodu Goranu Dragiću zaželeli pri Chicagu, 36-letni Ljubljančan pa se je zdaj že nekdanjim delodajalcem prav tako zahvalil za sodelovanje. Kakšnih večjih čustvenih pretresov ne na eni ne na drugi strani ni bilo. Chicago je že nekaj dni prej v moštvo pripeljal Patricka Beverleyja in tako ne bo ostal praznih rok, Dragić pa je zaradi uspešne kariere v najmočnejši ligi na svetu ter značajskih odlik igralec, ki si ga bo v moštvu prav zagotovo zaželelo marsikatero od najboljših moštev. Spomnimo, da se je po razhodu s Torontom zanj borilo precej klubov, a ga je na koncu prepričal takratni trener Brooklyna in nekdanji soigralec Steve Nash. Tudi poleti po Dragiću ni manjkalo povpraševanja, na koncu pa se je zaradi situacije v klubu, dobrega prijateljskega odnosa z Nikolo Vučevićem in možnosti podaljšanja pogodbe še za eno sezono odločil za Chicago.

Onkraj Atlantika so mediji že začeli ugibati, kje bi lahko Dragić igral do konca sezone. Ekipi, ki naj bi pokazali zanimanje, naj bi bili Milwaukee in Miami. Obe sta sicer pred kratkim že podpisali pogodbi s prostima igralcema. Milwaukee z nekdanjim Dragićevim soigralcem na Floridi Meyersom Leonardom, Miami pa s Kevinom Lovom. Poznavalci razmer dodajajo, da je pri Dragiću vedno treba v igro vključiti tudi Dallas, predvsem zaradi dobrega odnosa s prvim zvezdnikom Luko Dončićem.

Irvingov prihod za zdaj ni obrodil sadov

V Dallasu se sicer zdi, da je začetno navdušenje ob prihodu Kyrieja Irvinga že zamrlo. Poraz proti Indiani je bil četrti na petih tekmah, vsi pa so bili tesni, za tri točke ali manj, torej za eno posest. Tokrat je met za zmago zgrešil Irving, ki je pred zvokom sirene metal za tri. »Cenim trenerski štab in soigralce, ki so mi zaupali met za zmago. Pa tudi njihov odnos po tem, ko sem zgrešil. Resnično si želim, da bi zmagovali. Morda si v tem pogledu nalagam preveliko breme. Očitno se moram malo bolj sprostiti. Jasno je, da moramo skozi obdobje prilagajanja. Po navadi se te stvari dogajajo na pripravljalnih tekmah, zdaj pa se med sezono. Zato je težje. V igri so mesta v končnici in vsi smo pod drobnogledom. Moram se zbrati in kazati boljše predstave. Ne le zaradi Luke, temveč zaradi celotnega moštva,« ocenjuje Kyrie Irving.

Kljub 39 točkam, devetim skokom in šestim asistencam je Dončić Irvingu brez težav prepustil odločilen met. »Prišel je do dobrega položaja. To je Kyrie Irving. V karieri je zadel že ogromno takih metov, zato smo mu zaupali in mu zaupamo še naprej,« je povedal Luka Dončić, ki je ravno na dan tekme z Indiano praznoval 24. rojstni dan. Po porazu ni bil prešerne volje, kar je bilo očitno ob odgovarjanju na novinarska vprašanja. »Ni mi všeč, da stalno izpostavljate le mene in Irvinga. Izgubljamo in zmagujemo kot moštvo. Vsi igralci moramo biti boljši. Ne bi rekel, da je manjkala želja po zmagi. Bile pa so malenkosti, ki bi morale biti boljše – in na koncu je to pripeljalo do poraza. Jasno je, da moramo določene stvari še razvozlati, saj smo naredili velike spremembe v moštvu. Predvsem obramba je tista, v kateri bomo morali storiti največ sprememb.«

*** 6. klub je bil Chicago v ligi NBA za Gorana Dragića. Pred tem je igral za Phoenix (dvakrat), Houston, Miami, Toronto in Brooklyn. 6,4 točke je povprečno na 51 tekmah za Chicago v letošnji sezoni dosegal Dragić. Na parketu je preživel po 15,4 minute in podelil po 2,7 asistence.