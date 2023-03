Italijanska demokratska stranka zadnje čase vodi medlo sredinsko politiko in je brez prave identitete, na lanskih volitvah se je odrezala pod pričakovanji, zadnjih pet mesecev pa sploh ni imela pravega voditelja. Zdaj pa se vsi sprašujejo, ali je vendarle pred preobratom in lahko spet začne zmagovati na volitvah ali bo še naprej izgubljala podporo. Razlog za to dilemo je novo vodstvo stranke s presenetljivo novo predsednico, za političarko na takšnem položaju mlado 37-letno Elly Schlein, ki se zavzema za opiranje na sindikate, delavce, učitelje, borce za pravice migrantov in revne sloje. Na čelo demokratov je bila izvoljena v nedeljo, s tem pa je postala tudi neformalna voditeljica italijanske opozicije, saj je Demokratska stranka za Brati Italije druga največja v parlamentu.

Premagala svojega nekdanjega šefa

Od nje pričakujejo, da bo stranko usmerila precej levo. »Socialdemokratsko ljudstvo je živo in pripravljeno na vstajo. Prejela sem jasen mandat za konkretne spremembe v stranki. V središče bomo postavili boj proti vsakršni neenakosti,« je po zmagi v drugem krogu volitev dejala Schleinova, ki obljublja temeljito prenovo demokratov ter boj za javno zdravstvo, javno šolstvo in izboljšanje položaja zaposlenih ter tudi prekarcev.

Njena zmaga je bila nepričakovana. Favorit je bil Stefano Bonaccini, 57-letni predsednik gospodarsko zelo pomembne regije Emilija - Romanja, ki je zmagal v prvem krogu, ko so glasovali le člani stranke. Bonaccini je precej bolj sredinski, tako kot dosedanje vodstvo na čelu z odhajajočim voditeljem demokratov Enricom Letto, ki je odstop napovedal po lanskem slabem volilnem rezultatu. V drugem krogu vodstva stranke, ko so bile volitve povsem odprte in je lahko glasoval, kdor koli je hotel, ne le članstvo, pa je več kot milijon sodelujočih večino glasov, 53,8 odstotka, podelilo Schleinovi, Bonacciniju pa 46,2 odstotka. Slednji se je odzval dostojanstveno. »Najprej moramo pozdraviti njeno zmago. (…) Na razpolago sem ji, če bo potrebovala pomoč,« je dejal o Schleinovi, ki je kot on iz Bologne in je bila v regiji nekaj časa njegova desna roka.

Izziv Girogii Meloni

Schleinova, ki je premlada, da bi lahko sodila med nekdanje člane Komunistične stranke, ene predhodnic demokratske stranke, je obljubila, da bo predstavljala resen izziv desni vladi premierke Giorgie Meloni. Zanimivo bo videti, kako se bosta spoprijemali voditeljica stranke, ki je izšla iz dedinje postfašizma in je na čelu najbolj desne povojne vlade v Italiji, ter levičarka na čelu opozicije. Schleinova bi lahko bila nevarna nasprotnica vladi, saj zna zelo dobro artikulirati stališča levice, ki bi z njo lahko v Italiji doživela preporod. Melonijeva na preporod desnice ne more upati, saj je kot premierka ujetnica koalicijskih strank, kapitala, velike italijanske zadolženosti in 200 milijard evropskega denarja za Italijo iz sklada za okrevanje. Za zdaj pa stranki Bratje Italije Melonijeve kaže dobro, saj jo po zadnjih anketah podpira okoli 30 odstotkov volilcev, demokrate pa okoli 17 odstotkov.

Tri državljanstva in sodelovanje v Obamovi kampanji

Takšni rezultati so tudi odraz tega, da Demokratska stranka pod Letto in njegovimi predhodniki ni bila jasna alternativa desnici. Schleinova jim očita, da so izgubili stik z realnostjo. Leta 2015 je kot evropska poslanka izstopila iz Demokratske stranke, ker se ni strinjala z liberalno politiko tedanjega strankinega voditelja in premierja Mattea Renzija (ki je pozneje sam izstopil iz stranke in ustanovil sredinsko stranko Viva). Zanjo je bil predvsem nesprejemljiv Renzijev zakon, po katerem delodajalci lažje odpuščajo zaposlene in lažje zaposlujejo za določen čas.

Lani je kandidirala za poslanko na listi demokratov, a kot neodvisna kandidatka. Ker so jo izvolili, pa je odstopila kot Bonaccinijeva desna roka in spet postala članica stranke. Sicer pa se je rodila v italijanskem delu Švice v premožni družini očetu Judu in materi Italijanki, ki sta ugledna družboslovca. Poleg italijanskega in švicarskega ima tudi ameriško državljanstvo, v letih 2008 in 2012 pa je sodelovala v volilni kampanji Baracka Obame. Zdaj s partnerico živi v Bologni in javno pove, da je biseksualka.

