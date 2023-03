Cvetka Bevc: Ptiči (Založba Pivec)

Življenje protagonistke novega romana pesnice, pisateljice, glasbenice in scenaristke Cvetke Bevc je prepleteno s ptiči, ki nastopajo v prologih poglavij in napovedujejo tok dogajanja dela, ki v osnovi govori o družinskem nasilju. O tej pogosto zanikani in tabuizirani temi protagonistka spregovori skozi lastne izkušnje, ki so jo po travmatični nesreči v otroštvu vodile v razmerje z nasilnežem. Ob iskanju notranje moči se je prisiljena soočiti z lastnimi strahovi in neodobravanjem okolice.

Fleur Jaeggy: Proleterka (Malinc)

O švicarski pisateljici Fleur Jaeggy, ki piše v italijanščini, je znano le malo, saj živi asketsko življenje in zavrača pojavljanje v javnosti. Razgalja se zgolj skozi svoje literarno ustvarjanje, iz katerega pogosto vejeta temačnost in odtujenost. V prvem v slovenščino prevedenem delu se prvoosebna pripovedovalka srednjih let po smrti svojega očeta v spominih vrača v najstništvo, ko je nekega poletja z njim preživela dva tedna na plovbi iz Benetk v Grčijo z jugoslovansko ladjo Proletarka.

Svetlana Aleksijevič: Čas iz druge roke (Cankarjeva založba)

Prejemnica Nobelove nagrade za književnost leta 2015, beloruska pisateljica, zgodovinarka in raziskovalna novinarka Svetlana Aleksijevič, ki je pri nas poznana po delih Černobilska molitev in Vojna nima ženskega obraza, je v pričujočem delu zbrala pričevanja prebivalcev nekdanje Sovjetske zveze o njenem propadu. Za knjigo o množičnih aretacijah, zatiranju, pobojih, lakoti, divjem kapitalizmu in revščini je spremno besedo o pomenu osebnih pričevanj v aktivizmu in literaturi napisala Nika Kovač.

Ursula Weidenfeld: Angela Merkel, kanclerka, ki je pustila pečat (Hiša knjig, založba KMŠ)

Obdobje med letoma 2005 in 2021 je v političnem smislu najbolj zaznamovala Angela Merkel, kanclerka, ki se je položaju na vrhu države odrekla prostovoljno. Na vprašanje, kakšni sta Nemčija in Evropa po več kot poldrugem desetletju vladanja doktorice kvantne kemije iz Vzhodne Nemčije, skuša odgovoriti novinarka Ursula Weidenfeld, avtorica več publikacij o gospodarstvu in politiki. Biografija je v izvirniku izšla poleti 2021, zato vladavine »Mutti Merkel« ne osvetljuje v luči nove vojne v Evropi.

Žiga X. Gombač, Jaka Vukotič: Cukrarna – Zgodba slovenske pesniške duše (Škrateljc)

Spoj poetične in stripovske govorice pisatelja in pesnika Žige X Gombača ter ilustratorja Jake Vukotiča prinaša »najbolj poetičen strip« o veri v moč poezije in porajanju nove pesniške smeri – moderne. V zgodbi o s trpljenjem, bedo in marginalnostjo vseh vrst zaznamovani Cukrarni, stavbi, ki je po letih propadanja predlani vendarle obrnila nov list, se ob poeziji prepletajo upanje, sočutje in iskreno prijateljstvo, zaradi česar gre v resnici za zgodbo o svetlobi, muzah, navdihu in svobodi.