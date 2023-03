Ukrajinski begunci: Stare izkaznice bodo potekle, novih še ni

Dva dni pred iztekom roka begunci iz Ukrajine še ne vedo, ali bodo pravočasno prejeli nove izkaznice s statusom začasne zaščite. Upravne enote so po dostopnih podatkih v zamudi. To sicer na zakonitost bivanja ne bo vplivalo, negotovost s statusi in dokumenti pa je za begunce vendarle neprijetna.