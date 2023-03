Zaradi razdrobljenega pristopa pri oblikovanju finančnega okolja EU je v nekaj desetletjih nastal mozaik instrumentov, ki je pretirano kompleksen in za katerega ni v celoti zagotovljena javna odgovornost, je opozorilo Evropsko računsko sodišče.

»Sedanje finančno okolje EU je Evropski parlament opisal kot galaksijo skladov in instrumentov, ki obkrožajo proračun EU. Ustvarjeni so bili z razlogom, vendar menimo, da jih je zaradi boljše učinkovitosti in transparentnosti treba še poenostaviti in s tem zagotoviti večjo odgovornost«, je dejal Francois-Roger Cazala, član Evropskega računskega sodišča.

Ob tem je kritiziral nepreglednost finančnega okolja EU in pomanjkanje jasne odgovornosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Gre se za vprašanje demokracije, saj tudi Evropski parlament nad nekaterimi inštrumenti nima popolnega nadzora,« je še dodal.

Evropsko računsko sodišče s sedežem v Luxembourgu je zadolženo za revidiranje porabe proračunskih sredstev EU. Že dlje časa opozarja na vse večje število zunajproračunskih in drugih instrumentov financiranja, nad katerimi nima nadzora.

Kot je sodišče že priporočilo v svojih preteklih publikacijah, bi bilo treba pooblastila sodišča za izvrševanje javne revizije določiti za vse vrste financiranja politik EU.