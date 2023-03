V podjetju Eli Lilly so napovedali, da bodo po letih naraščajočih cen, ki so prizadele milijone Američanov s sladkorno boleznijo, za 70 odstotkov znižali cene inzulina. Biden je to označil za veliko novico in spomnil, da je kongres na njegovo pobudo lani omejil ceno inzulina za upokojence, vendar si želi, da se to razširi na vse sladkorne bolnike.

Eli Lilly proizvaja več vrst inzulina in znižanje cen bo različno. Od 1. maja bodo cene inzulina Eli Lilly brez blagovne znamke omejene na 25 dolarjev za vialo, do zadnjega četrtletja pa bo podjetje za 70 odstotkov znižalo cene inzulina humalog in humulin.

V zadnjih desetletjih so se cene inzulina v ZDA močno zvišale in so več kot osemkrat višje kot v 32 primerljivih državah z visokimi dohodki, je pokazala študija Rand Corporation iz leta 2020. Stroški proizvodnje inzulina so v primerjavi s prodajno ceno izjemno nizki.

Raziskava neprofitne organizacije T1International je pokazala, da je vsak četrti anketiranec, ki živi s sladkorno boleznijo, poročal, da je zaradi finančne stiske omejil količino inzulina.