Majorka zaradi obilnega sneženja za pomoč prosi vojsko

Oblasti na Majorki so danes zaprosile za napotitev španske vojaške enote za nujno pomoč, saj se od ponedeljkovega prihoda nevihte Juliette otok sooča z obilnim sneženjem, nizkimi temperaturami in močnim vetrom. Reševalne službe medtem še vedno potrebujejo več ur, da dosežejo ljudi, ki so obtičali zaradi snega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.