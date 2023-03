Tekom dneva so gasilci ter delavci cestnih in komunalnih služb odstranjevali posledice burje. Aktiviranih je bilo pet gasilskih enot, dve poklicni in tri prostovoljne, so pojasnili na upravi.

Sunki burje so v kamnolomu Črnotiče odtrgali vrata tovornega vozila in poškodovali voznika. V Ajdovščini je burja odtrgala ponjavo pri bencinskem servisu in del strehe objekta.

V Vipavi je sunek burje prevrnil prikolico tovornega vozila, odtrgal žleb nogometnega stadiona v Novi Gorici, v Kozini pri bencinski črpalki pa odpihnil cenik.

V Vipavski dolini je oviran cestni promet, od 0.15 do 17.27 je bil zaprt predor na avtocestnem odseku Kastelec-Kozina v smeri Ljubljane. Podrlo se je tudi pet dreves, eno čez električne kable v Podsabotinu, kjer je bila motena oskrba z električno energijo.

Zaradi zmerne burje je Agencija RS za okolje za jugozahod Slovenije danes razglasila oranžno opozorilo, a bo burja po napovedih že v četrtek oslabela. Zato so za četrtek in petek za to območje razglasili rumeno opozorilo.