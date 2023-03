A še precej bolj pereč je bil poraz na županskih volitvah, na katerih je njihov županski kandidat Igor Horvat zbral le dobrih šest odstotkov glasov in s tem zaostal za tremi kandidati, med drugim tudi Alešem Primcem.

Zanimivo je, da se je pred volitvami Hojsa omenjalo celo kot morebitnega kandidata za župana, a se na koncu ni odločil niti za to, da bi kandidiral na listi za mestni svet in bil morebiti izvoljen za mestnega svetnika. To bo tudi velika pomanjkljivost na novi funkciji, saj Hojs ne bo neposredno vpet v ljubljansko lokalno politiko. Kljub temu napoveduje bistveno bolj neposredno in aktivno komunikacijo z mediji in javnostjo, med drugim tudi, kot je povedal za N1, prek rednih novinarskih konferenc.