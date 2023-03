»Današnja akcija sajenja dreves in ZPMS imata skupno točko, in sicer – prihodnost. Prihodnost je naša narava, ki jo moramo čuvati, skrbeti zanjo, tudi v primeru naravne nesreče, kar se je zgodilo prav tu, in prihodnost so otroci – gradili bodo našo družbo, jo polnili z vrednotami, delom in ustvarjalnostjo,« je povedala Darja Groznik, predsednica ZPMS, in dodala, da so čut za sočloveka, za naravo, prijateljstvo, pomoč sovrstnikom, medgeneracijsko sodelovanje, poštenost, vključevanje brez sovražnosti in sovražnega govora sporočila, ki jih predajajo mladim generacijam že 70 let. »Pri teh sporočilih, ki so univerzalno človeška, tudi ostajamo. V sedmih desetletjih so naši napori obrodili številne sadove – življenja otrok in družin bi bila brez nas v teh letih močno obubožana.«

Saditve dreves na Krasu in druženja ob Pomniku miru na Cerju se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je zasadila lipo. V svojem govoru je spomnila, da je prvi marec tudi svetovni dan civilne zaščite. »Skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije predstavljata steber družbe in si delita vrednote nesebičnosti, dobrote in prostovoljstva. Prav te vrednote so tiste, ki v družbi lahko spodbudijo preporod in spremembe na bolje.«

Tudi župan občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar je bil iskreno hvaležen, da so za praznovanje jubileja izbrali prav Kras in s sajenjem dreves tudi simbolično pokazali, da se po težkih preizkušnjah, kakršen je bil lanskoletni požar, lahko s skupnimi močmi ustvarja novo upanje, novo življenje in nov gozd. »Tako tudi družine, ki jim ZPMS pomaga, lažje zaživijo in z več optimizma zrejo v prihodnost. Čeprav si želimo, da bi bilo pomoči potrebnih vedno manj, smo lahko hvaležni za vse, kar opravlja ZPMS,« je povedal Humar.